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28.08.2019 20:22
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Под венец через психолога

В ЗАГСах молодоженам вручают приглашения к психологу
Текст: Евгений Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 192(7950)
В Чувашии каждой паре, которая обращается в ЗАГСы с заявлением на заключение брака, или, напротив, на развод, для начала предлагают сходить к психологу.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Региональный минюст запустил проект "Сохраним семью". Реализовывать его помогают семейные психологи, социальные службы и представители РПЦ. "Проект должен помочь тем, кто только вступает в брак, и парам, которые испытывают трудности в семейной жизни", - рассказал инициатор проекта, начальник отдела ЗАГС минюста Чувашии Наталия Арсентьева. Формы общения со специалистами при этом могут быть самыми разными: мини-лекции, индивидуальные консультации, групповые тренинги. Последние проводятся по графику, и на них собираются по несколько семей.

Фото: iStock
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"Пары, которые решили пожениться, на первой встрече прямо так и спрашивают: что нам теперь делать? Например, торжество должно состояться через несколько дней, а они уже поссорились. Поэтому с будущими молодоженами мы разбираем каждый конкретный случай", - рассказывает семейный психолог Марина Назарова. Специалист объясняет молодым людям, как можно было поступить в той или иной ситуации, какие фразы нужно использовать, чтобы не доводить отношения до ссоры.

К сожалению, к психологу заходит не каждая пара, подавшая заявление в ЗАГС. Некоторые с усмешкой проходят мимо. И часто получается, что зря. "Брак - это не только взаимоотношения супругов, сюда нужно добавить отношения с родителями: тещей, свекровью и так далее. Если с ними не налажено корректное взаимодействие, то это непременно повлияет на всю семейную жизнь", - продолжает Назарова. Проект реализуется недолго, и делать какие-то статистические выводы еще рано. Тем не менее психологи берут за правило отслеживать динамику отношений в семьях, которые побывали у них на консультациях. "У них пока все хорошо, и я благодарна за то, что данные мною знания эти пары используют в своей жизни", - замечает Марина Назарова. Другая категория, по признанию специалистов, более сложная - семьи, оказавшиеся на грани развода.

Работники ЗАГСов говорят, что активнее на контакт с психологами идут пары, живущие в сельской местности. "В районах вообще легче увидеть проблемы в семье - все на виду, все друг друга знают", - говорит Наталия Арсентьева. Встреча с психологом, конечно же, всех семейных проблем не решит, но после них люди хотя бы задумываются над тем, чтобы дать своим отношениям шанс.

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Кстати, пары, которым удалось сохранить брак, не скупятся на похвалы: "В своем семейном опыте мы столкнулись с кризисом и выхода из него попросту не видели. Решение обратиться к психологу в нашей ситуации было самым верным и нужным, - Наталия Арсентьева показывает отзыв, который ЗАГС получил от семьи Федотовых.

Кстати, по официальным данным, в Чувашии в прошлом году 37,9 процента пар, подавших заявление на развод по обоюдному согласию, развестись в итоге отказались. В этом полугодии так же поступили 68 пар. Возможно, именно благодаря своевременному вмешательству специалистов.

Общество Семья и дети Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика
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