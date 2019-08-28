В Чувашии каждой паре, которая обращается в ЗАГСы с заявлением на заключение брака, или, напротив, на развод, для начала предлагают сходить к психологу.

Региональный минюст запустил проект "Сохраним семью". Реализовывать его помогают семейные психологи, социальные службы и представители РПЦ. "Проект должен помочь тем, кто только вступает в брак, и парам, которые испытывают трудности в семейной жизни", - рассказал инициатор проекта, начальник отдела ЗАГС минюста Чувашии Наталия Арсентьева. Формы общения со специалистами при этом могут быть самыми разными: мини-лекции, индивидуальные консультации, групповые тренинги. Последние проводятся по графику, и на них собираются по несколько семей.

"Пары, которые решили пожениться, на первой встрече прямо так и спрашивают: что нам теперь делать? Например, торжество должно состояться через несколько дней, а они уже поссорились. Поэтому с будущими молодоженами мы разбираем каждый конкретный случай", - рассказывает семейный психолог Марина Назарова. Специалист объясняет молодым людям, как можно было поступить в той или иной ситуации, какие фразы нужно использовать, чтобы не доводить отношения до ссоры.

К сожалению, к психологу заходит не каждая пара, подавшая заявление в ЗАГС. Некоторые с усмешкой проходят мимо. И часто получается, что зря. "Брак - это не только взаимоотношения супругов, сюда нужно добавить отношения с родителями: тещей, свекровью и так далее. Если с ними не налажено корректное взаимодействие, то это непременно повлияет на всю семейную жизнь", - продолжает Назарова. Проект реализуется недолго, и делать какие-то статистические выводы еще рано. Тем не менее психологи берут за правило отслеживать динамику отношений в семьях, которые побывали у них на консультациях. "У них пока все хорошо, и я благодарна за то, что данные мною знания эти пары используют в своей жизни", - замечает Марина Назарова. Другая категория, по признанию специалистов, более сложная - семьи, оказавшиеся на грани развода.

Работники ЗАГСов говорят, что активнее на контакт с психологами идут пары, живущие в сельской местности. "В районах вообще легче увидеть проблемы в семье - все на виду, все друг друга знают", - говорит Наталия Арсентьева. Встреча с психологом, конечно же, всех семейных проблем не решит, но после них люди хотя бы задумываются над тем, чтобы дать своим отношениям шанс.

Кстати, пары, которым удалось сохранить брак, не скупятся на похвалы: "В своем семейном опыте мы столкнулись с кризисом и выхода из него попросту не видели. Решение обратиться к психологу в нашей ситуации было самым верным и нужным, - Наталия Арсентьева показывает отзыв, который ЗАГС получил от семьи Федотовых.

Кстати, по официальным данным, в Чувашии в прошлом году 37,9 процента пар, подавших заявление на развод по обоюдному согласию, развестись в итоге отказались. В этом полугодии так же поступили 68 пар. Возможно, именно благодаря своевременному вмешательству специалистов.