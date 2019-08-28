Вячеслав Володин оценил проекты благоустройства в Саратовской области

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в среду продолжил работу в своем избирательном округе в Саратове. Спикер осмотрел парк Марины Расковой в Заводском районе, который горожане выбрали в числе территорий, где необходимо провести благоустройство в первую очередь.

Парк в микрорайоне Целинстрой пользуется популярностью у местных жителей, сюда приходят отдохнуть много людей, семьи с детьми. В парке есть небольшой пруд, заросший камышом, на который часто садятся дикие утки и где рыбаки выуживают карасиков. Несколько лет назад на месте зеленой зоны социально безответственный бизнес пытался построить торговый комплекс, здесь начали вырубать деревья, но саратовцы проявили солидарность, вышли, преградили дорогу технике, стройку удалось остановить. "Мы хотим, чтобы у нас был хороший парк, но пруд грязный, плохо пахнет, думаем, туда сливают отходы, добиваемся, чтобы его почистили", - рассказала корреспонденту "РГ" местная жительница Раиса Карташова.

Рядом с парком находится также серьезно обветшавший с советских времен стадион "Торпедо". Житель Заводского района Саратова Алексей вспоминает, как вместе с другими спортсменами-добровольцами укладывал резиновую плитку на беговую дорожку стадиона еще в 1988 году. С тех пор она ни разу не ремонтировалась, плитка рассохлась, дорожка пришла в негодное состояние.

Саратовцы попросили Вячеслава Володина поддержать проект строительства здесь крытого манежа, чтобы там можно было заниматься легкой атлетикой зимой. Сейчас в Саратове нет ни одного такого спортивного сооружения.

Спикер Госдумы посоветовал руководству города подготовить общий проект комплексного благоустройства и реконструкции стадиона, находящегося рядом с ним дома культуры, где занимается около 400 детей, а также парка Марины Расковой.

Будущие жильцы создали инициативную группу, которая контролировала ход строительства

При благоустройстве общественной территории предлагается решить еще одну проблему: через микрорайон проходят железнодорожные пути, которые интенсивно эксплуатируются. Ежедневно через рельсы переходят тысячи людей. Начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев доложил, что есть два варианта решения проблемы: либо строительство путепровода над железнодорожными путями, либо подземного пешеходного туннеля.

Вячеслав Володин предложил обсудить эти проекты на общественных слушаниях с горожанами.

- Это последствия все той же проблемы, когда жилые микрорайоны возводятся без социальной инфраструктуры, не строят новые школы и больницы, в свое время не подумали и о путепроводе над железной дорогой, - отметил Вячеслав Володин.

В микрорайоне Елшанка в Ленинском районе Саратова председатель Госдумы осмотрел шестиподъездный многоэтажный дом, построенный по благотворительному проекту для переселенцев из аварийного жилья. Новоселами в ближайшие дни станут около 700 саратовцев. Это жильцы 24 разрушающихся бараков, которые, тем не менее, вовремя не попали в областную программу по расселению аварийного жилья. Люди были вынуждены в судах добиваться признания своих домов непригодными для проживания.

В прошлом году на встрече с жильцами Володин предложил решение этой ситуации: пообещал привлечь средства спонсоров на строительство дома. Участок под застройку нашли на территории поликлиники, которая сама давно нуждалась в новом здании. Сейчас дом для переселенцев уже готов, жильцы получат готовые квартиры с внутренней отделкой, сантехникой и натяжными потолками. Будущие жильцы создали инициативную группу, которая контролировала ход строительства. Сейчас устраняются недоделки. По словам сотрудников контролирующих органов, вопрос о принятии жилого дома в эксплуатацию может быть решен уже в ближайшие дни. Поблизости от новостройки завершается и строительство нового здания для поликлиники.

Вячеслав Володин рассказал жителям Елшанки о дальнейших планах - сами бараки после отселения людей должны снести, а на их месте муниципальные власти обещают сделать парк. В 2017 году спикер Госдумы выступил с предложением социального развития городских окраин в Саратове. В рамках этой программы в этом микрорайоне недавно была завершена реконструкция средней школы, в ближайшем будущем здесь возведут крытый ледовый каток, также планируется построить сельскохозяйственный рынок.