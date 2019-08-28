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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Проворонили деньги

Бездействие вятскополянских чиновников привело к многомилионному ущербу
Текст: Николай Родин (Киров)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 191(7949)
Даже имея в своем распоряжении все необходимые доказательства, местные чиновники не сумели взыскать 50 миллионов рублей с подрядчика, некачественно реконструировавшего очистные сооружения в Сосновке (Вятскополянский район Кировской области).
Фото: Пресс-служба НТЦ "Космические решения"/ТАСС
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Об этом сообщили активисты кировского регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ). Они напомнили, что на реконструкцию очистных сооружений в Сосновке ушло два года и 95 миллионов рублей из федерального бюджета. В 2013 году представитель местной администрации принял объект в эксплуатацию, несмотря на то что анализ очищенных стоков выявил превышение нормативов по пяти показателям.

Разобраться в причинах помогла независимая экспертиза. Оказалось, что смонтированная установка существенно отличается от проекта. Подрядчик изменил ее габариты: вместо трех зон биологической очистки построил только две, внес и другие изменения. Несколько лет надзорные ведомства отказывались признавать ошибку подрядчика, обвиняя сотрудников водоканала в непрофессионализме и загрязнении реки Пыжманки. Лишь проверка Федерального казначейства доказала, что причиной плохой очистки стоков стала некачественная реконструкция, а не безграмотная работа специалистов водоканала. Проверка выявила финансовые нарушения на сумму почти 50 миллионов рублей, а также многочисленные нарушения ГОСТов и ТУ при строительстве.

К таким же выводам пришла независимая строительно-техническая экспертиза, назначенная по решению Арбитражного суда Кировской области. Эксперты подтвердили, что установка глубокой очистки имеет недостаточную мощность и не может гарантировать очистку стоков от загрязнений. Железобетонные стенки резервуаров деформировались, на них появились трещины, что может привести к обрушению.

В сентябре 2018 года проводившего реконструкцию подрядчика признали банкротом.

Фото: iStock
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- Тогда же мы обратились к руководству Вятскополянского района с просьбой срочно подать исковое заявление в суд, дабы успеть попасть в реестр кредиторов организации-банкрота, - рассказывает эксперт ОНФ Алена Чеснокова. - Это был последний шанс компенсировать ущерб бюджету. Чиновники имели полный комплект документов - заключения независимой и судебной экспертиз, а также заключение казначейства, которые должны были использоваться в качестве доказательств. Но даже в этой ситуации суд отказал во включении администрации Сосновки в реестр кредиторов, так как чиновники не приложили к исковому заявлению результаты экспертиз, то есть не доказали обоснованность своих требований. Местные депутаты должны дать оценку тому, что сосновские чиновники в течение пяти лет так и не предприняли никаких действий, чтобы минимизировать нанесенный бюджету ущерб.

По мнению экспертов ОНФ, оцененный специалистами казначейства ущерб в 50 миллионов рублей - лишь верхушка айсберга. Ущерб, ежегодно наносимый экологии, можно оценить лишь приблизительно. И пока что ответственность за него продолжает нести местный водоканал, на который контролирующими органами регулярно накладываются штрафы. Теперь, чтобы привести очистные сооружения в рабочее состояние, нужно будет изыскивать средства в бюджете или повышать тариф на водоотведение для населения.

Кстати

Ранее после сигналов ОНФ в отношении местных чиновников и подрядчика следственные органы проводили проверки, но они до сих пор не дали никаких результатов.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область Общероссийский народный фронт
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