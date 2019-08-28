Владимир Путин оценил результаты сборной России WorldSkills

Международное движение WorldSkills в России стало важнейшим элементом передовой системы профессионального образования, заявил Владимир Путин. Он специально прилетел в Казань, чтобы принять участие в церемонии закрытия 45-го Мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills.

"Россия впервые проводила состязание лучших профессионалов планеты, и оно стало самым крупным и представительным в истории движения, ярким, незабываемым зрелищем", - заявил глава государства со сцены "Казань-Арена", где проходила церемония. С 22 по 27 августа на мировом Чемпионате WorldSkills в Казани сварщики, плотники, повара, электромонтеры, дизайнеры и программисты - более 1300 молодых профессионалов из 63 стран - боролись за звание лучшего в своей сфере. Такое количество участников - рекордное за всю историю чемпионатов, говорят организаторы. Состязания проходили по 56 компетенциям: от чисто рабочих специальностей до высокотехнологичных. Россию представляли 63 конкурсанта. В итоге российская сборная завоевала 22 награды и заняла в неофициальном зачете второе место после сборной Китая. Золотые медали (всего 14. - Прим. "РГ") получили российские повара, автослесари, штукатуры, ювелиры и флористы.

"Мы вами гордимся. Здорово!" - оценил такой результат президент во время встречи с российский призерами. Путин отметил, что российская команда показала очень хорошие результаты. "Скачок заметный по сравнению с предыдущими соревнованиями такого уровня, причем практически по всем компетенциям", - заявил он. По его словам, все привыкли к спортивным соревнованиям, но о соревнованиях в сфере профессионального мастерства, по сути, мало кто знает. "Но это движение точно развивается и, я уверен, будет активно развиваться дальше, потому что то, что вы демонстрируете, - это действительно иногда просто на уровне искусства, это действительно мастерство, а не кондовое восприятие профессии", - рассказал глава государства.

Один из участников встречи признался, что для многих было важно даже не выиграть золотую медаль, а увидеть Путина. Он поблагодарил президента за такую возможность и попросил его почаще приезжать на мероприятия WorldSkills. "Я уверен, что вы еще в разных ипостасях и в разных местах продемонстрируете высокий класс, а я постараюсь появляться там, где мы добиваемся успехов и заявляем о лидерстве, поэтому наверняка встретимся еще не один раз", - пообещал глава государства. В ходе встречи российскому лидеру также подарили значок сборной России WorldSkills. Путин сразу же надел его на лацкан пиджака.

Российская сборная завоевала 22 награды и заняла в неофициальном зачете второе место после сборной Китая

В своем выступлении на церемонии закрытия Чемпионата он подчеркнул, что движение WorldSkills в нашей стране "стало важнейшим элементом передовой системы профессионального образования, которое мы формируем в том числе по специальностям цифровой экономики". "Мы изменяем наши колледжи, создаем широкие, не имеющие аналогов в мире возможности для детей заниматься техническим творчеством и рады, что наш опыт оказался востребованным", - отметил Путин. Каждый человек независимо от возраста и здоровья должен иметь возможность реализовать все свои способности и выбирать собственный путь обучения и развития, приобретать востребованные навыки в течение всей свой жизни, заявил глава государства. "Россия открыта для совместной работы по созданию такой доступной, непрерывной модели подготовки кадров. Так мы вместе сможем ответить на вызовы наступающей технологической эпохи, обеспечить устойчивое развитие, сформировать условия для повышения благосостояния людей", - подчеркнул Путин.

Следующий мировой чемпионат WorldSkills пройдет в Шанхае в 2021 году. "С удовольствием передаем эстафету нашим китайским друзьям", - отметил российский лидер.

Владимир Путин также встретился с президентом WorldSkills International Саймоном Бартли. "Я не знаю ничего более важного и интересного для молодых людей, чем организация соревнований подобного рода", - сказал президент РФ. Он отметил, что власти России стараются "перестроить систему профессиональной подготовки именно таким образом, чтобы она отвечала всем требованиям сегодняшнего и завтрашнего дня".