Зачем горожанин Владимир Янатьев променял областную больницу на районную

Анестезиолог Владимир Янатьев перебрался из Саратова в тамбовский городок Кирсанов, променяв областную больницу на районную. Несмотря на проигрыш в статусе, о решении своем врач не жалеет: жена с малышом оказалась рядом с родителями, по программе "Земский доктор" семья получила два миллиона рублей. Довольны и в больнице, получив молодого, грамотного и ответственного врача.

Кирсановская ЦРБ построена в 1869 году и первоначально была братским корпусом монастыря, а земской больницей стала в конце XIX века. Здание из красного кирпича с нарядными наличниками - памятник архитектуры, реконструировать его под больничные нужды (встроить лифт, например, или расширить операционную) невозможно. В прошлом году районные власти нашли спонсора и подлатали историческую кровлю.

- Легче построить новую, чем починить эту. Уже участок выделили, теперь инвесторов ищут, - рассказала главврач Светлана Климентова. Медики, со своей стороны, разработали техническое задание на просторный пятиэтажный корпус, в котором были бы собраны воедино все службы и отделения. А то морг отдельно, детское отделение в нескольких километрах, а больничный гараж в столь плачевном состоянии, что загонять в него машины стало опасно. Кареты "скорой помощи" хранятся в арендованных боксах.

- Больница у нас, сами видите, немолодая. Лифтов нет, пациентов на исследования таскаем на себе, - Янатьев указал на крутой пандус рядом с лестницей. - Каталку на такой не поднять. Условия, как в военно-полевом госпитале, одним словом. Оборудование тоже... полевое. Но ничего, справляемся с Божьей помощью.

Анестезиолог переехал в Тамбовскую область год назад. У них родился второй ребенок, и близость к родителям жены - они живут рядом с Кирсановом - стала важным преимуществом. Да и два миллиона рублей не помешали - жена Владимира терапевт, но пока не работает, сидит с малышом. Больница предоставила служебную квартиру - проработав в райцентре 10 лет, Янатьевы смогут ее приватизировать. Старшего сына устроили в школу неподалеку. Как-то, забирая его с уроков, Владимир увидел мужчин, кидающих мяч на спортплощадке, и присоединился к ним - до волейбола он большой охотник. Когда время позволяет, Владимир рыбачит с тестем на знаменитых кирсановских прудах, таскает карасей по полкило. Только времени у врача мало: неделю он дежурит, и вызвать его в больницу могут в любой момент, даже посреди ночи (что частенько и случается). Другую неделю работает на плановых операциях, курирует палату интенсивной терапии, помогает на приеме.

- Хороший врач: грамотный, ответственный, неравнодушный к работе и пациентам, - считает Светлана Климентова. - Больнице не помешал бы еще десяток таких специалистов: терапевтов, хирургов, врачей скорой помощи и общей практики.

Совмещая сразу несколько должностей, Янатьев зарабатывает порядка 19 тысяч в месяц. 10 из них уходят на еду для семьи из четырех человек, 5 - на одежду, остальным врачи оплачивают коммунальные услуги. На развлечения и накопления денег не остается.

- Ставки у нас незавидные, кроме программы "Земский доктор" врачей заманить нечем. Надо менять тариф на оказание медпомощи - тогда у сельских больниц появятся деньги и на ремонт, и на зарплаты, - заключила главврач.

Паспорт больницы

Кирсановская ЦРБ открылась как земская больница в конце XIX века. Сейчас в лечебнице 123 койки круглосуточного пребывания и 29 - дневного стационара. Три места отведены для паллиативной помощи, еще три - в палате интенсивной терапии. Наполняемость стационара 100-процентная, а зимой во время эпидемий гриппа мест, бывает, и не хватает. Здесь работают 72 врача, их средний возраст 54 года.

Приезжайте к нам лечить

Программа "Земский доктор" действует на всей территории России. В обмен на обязательство отработать пять лет в сельской больнице специалист с высшим образованием получает от правительства миллион рублей и служебное жилье, в некоторых регионах предусмотрены дополнительные льготы. Тамбовская область подключилась к проекту в 2012 году, приняв за семь лет 415 медиков. В 2018 году в регионе заработала программа "Земский фельдшер".