Экспедиция "РГ" привезла книги в таежный поселок Кузбасса

Летнее утро. Областной центр еще спит, а мы уже едем в тайгу. Семьсот книг, собранных с помощью двух кузбасских библиотек и читателей "РГ", доставит в отдаленный поселок транспорт Почты России. УАЗ - самое подходящее средство передвижения по так называемой "технологической дороге" от Междуреченска до Ортона с четырнадцатью мостами и двумя горными перевалами. Сто километров мы преодолели за два с половиной часа.

Куда пропал Знак ЦК КПСС?

- А раньше считалось большой удачей добраться от нас до города за день, - встречает нас глава Ортонского территориального управления Людмила Трухина. - Наш поселок основали полвека назад, когда здесь было сразу три исправительных колонии, специализировавшихся на заготовке древесины. И специалисты, приехавшие из разных уголков Союза, и жители соседних шорских деревень - Учаса, Ильинки и Трехречья - все работали в колониях. Можно сказать, это было государство в государстве.

О "колониальных" временах напоминает полуразрушенный КПП на въезде. Старожилы вспоминают, что раньше все автомобили бесплатно заправляли казенным горючим, электричество давала своя дизельная станция, сжигавшая в сутки по семь тонн солярки. В 1972 году полторы тысячи заключенных напилили в тайге 300 тысяч кубометров леса-кругляка, за что получили переходящее знамя с памятным Знаком ЦК КПСС. Впоследствии эта награда, сделанная из золота и платины, бесследно исчезла из кассы учреждения. Но память о трудовых рекордах зэков осталась. Колония обеспечивала таежных жителей и работой, и качественной медицинской помощью.

В 2008 году в Ортоне по договоренности муниципалитета с Федеральной службой исполнения наказаний начали строить школу-интернат. С бассейном и зимним садом. Но так и не достроили. А тогда здесь училось до 250 ребятишек. Среди выпускников есть и медалисты. Особая гордость - Александр Зайцев, который окончил с отличием Военно-космическую академию имени А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге и получил диплом из рук президента России в Кремле.

В ортонской школе уже лет десять преподают курс шорского языка, на котором младшее поколение в семьях говорит все реже.

- Я еще помню времена, когда ребятишки поступали в первый класс, не зная ни слова по-русски, - отмечает Людмила Трухина. - Новое здание школы почти достроено, хоть бассейн и сад из проекта убрали. И все равно, видите, какие два крыла отгрохали? Теперь было бы, кому учиться. У нас школьников - чуть больше шестидесяти. И около тридцати дошколят. А два года назад их было семьдесят.При этом школа недавно получила 1,6 миллиона рублей на покупку ноутбуков, квардрокоптеров и 3D-принтера по федеральному проекту "Точка роста".

Лечимся барсучьим жиром

За последние годы из Ортона уехало больше ста жителей. Сейчас их осталось около трехсот. В 2015-м колонии закрыли, и их бывшие сотрудники, получив жилищные сертификаты, стал разъезжаться по всей России. Освободившиеся в поселке муниципальные квартиры отдавали шорским семьям из соседних деревень. В Учасе, откуда ребятишки в школу ходили за восемь километров пешком по тайге, теперь на полтора десятка домов всего три хозяина. В том числе брат с сестрой - Роза и Аполлон, обоим уже за семьдесят. Медсестра Клавдия Мирошниченко из поселкового ФАПа зимой добирается к ним на снегоходе. Бывшие односельчане наведываются в Учас в основном летом - почти у всех там огороды. И в последний путь покойников привозят хоронить на деревенское кладбище.

А спасать жизни помогает скорая помощь из города, в самых тяжелых случаях прилетает вертолет санавиации.

- Еще не было случая, чтобы скорая не приехала. Другое дело - путь сюда, - продолжает Людмила Трухина. - К счастью, летальных случаев из-за этого не было. Но моя дочь за десять лет работы врачом приняла в Ортоне 65 родов. В том числе и в машине, по пути в больницу. Наш ФАП за последние двадцать лет трижды горел. В конце концов, решили перенести его в здание школы, с отдельным входом. Медсестра Клавдия Мирошниченко пойдет учиться на фельдшера.

- Чем лечимся? Если простыл - медвежьим или барсучьим жиром, а когда что посерьезнее - звоним по спутниковому телефону в Ортон. Оттуда приходит машина и везет больного в Междуреченск, - сообщили супруги Кадымаевы из Ильинки, где тоже осталось всего несколько жилых домов.

Шорцев всегда выручала "зеленая аптека" - местные школьники под руководством учителя биологии начали собирать народные рецепты, которые передавались из поколения в поколение.

- Мы хотим составить "Книгу медицины шорского народа", - поделилась директор школы-интерната Лариса Коноваленко. - И хорошо бы делать это в сотрудничестве с учеными.

К слову, биологи, вошедшие в состав экспедиции "РГ", привезли с собой литературу о флоре и фауне Кузбасса, включая только что изданную Красную книгу Междуреченского района. И большая часть собранной литературы пополнит именно школьную библиотеку.

Заработки на колбе и шишке

...После череды дождливых дней жара накрыла Ортон. Ребятня спешит на одноименную речку. Прямо за мостом в нее впадают притоки - холодный Базас и теплый Колос. В этом месте ловятся таймень и хариус. Но большинству взрослых сейчас не до рыбалки, надо заготавливать сено на зиму. Поселок живет приусадебным хозяйством, охотой, сбором таежных дикоросов. Нынче хороший урожай кедрового ореха. В удачный сезон шишкари выручают до ста тысяч, а сдатчики колбы (черемши) и папоротника - по тридцать-пятьдесят тысяч рублей. В общем, кто не ленится, зарабатывает, как может. Дети в шорских семьях сами зарабатывают на школьные принадлежности - собирают чернику, бьют шишку и продают.

- А как насчет потребкооперации? - спрашиваем у главы поселка.

- Организованной сдачи, увы, нет, и, бывает, люди помыкаются со своими ведрами и говорят: "Возьмите хоть за сколько". Колбу и орех везут на продажу в Междуреченск и даже в Абакан. Я ездила изучать спрос в Таштагол, где потребкооперация организована при местной администрации. Но там действуют перекупщики с Алтая. Да сейчас какую целебную травку в аптеке ни возьми - она с алтайской этикеткой. Разве нельзя заготавливать и упаковывать у нас?

Малый бизнес, представленный парой лесопилок и пекарней, в Ортоне едва выживает. Сегодняшним заготовителям древесины до рекордов колонистов как до Междуреченска пешком. Что, наверное, хорошо, не то на месте здешних таежных красот остались бы одни пни.

У супругов Кискоровых, снабжающих поселок хлебом из настоящей русской печки, вся прибыль - рубль с буханки (летом пекут по 120 штук в день, зимой - по 60). При этом безработные покупатели накопили в поселковом магазине долгов на полмиллиона. И один из самых ходовых товаров, увы, алкоголь. Какой отпечаток накладывает здешнее житье-бытье на здоровье коренного населения, исследовали прибывшие в составе экспедиции "РГ" медики во главе с заместителем главврача областного наркодиспансера Павлом Никитиным.

Взойти на Гору Любви

- Я уверена: многие шорцы вернулись бы в родные деревни, если бы там была работа. Необходимо возрождать лесозаготовительную отрасль: вокруг почти четыреста километров технологических дорог, проложенных к местам рубки, и семьдесят миллионов кубометров спелого леса на корню, - отмечает Людмила Трухина. - И, конечно, надо развивать туризм. В этом должно помочь соглашение о строительстве федеральной дороги, которая соединит Кузбасс с Хакасией и Алтайским краем. В Учасе можно сделать деревню-музей под открытым небом с гостевыми домами. Там сохранились старинные шорские избы, крытые деревом, а не железом и шифером, - никакой стилизации не надо, все настоящее. Можно и конные, и пешие маршруты разработать, сделать стан рыболова, баньку по-черному - все, на что фантазии хватит. Алтай же стал туристической Меккой, хотя дороги там не лучше наших. У них Телецкое озеро, а у нас - мегалиты Куйлюма, что в переводе с шорского означает Гора Любви.

Сурак-Куйлюмский мегалитический комплекс называют Великой Шорской стеной и сравнивают с Мачу-Пикчу и Стоунхенджем. Любители фантастических гипотез всерьез считают, что происхождение этих причудливых скал рукотворное и, может быть, даже внеземное. Хотя геологи утверждают: это дело рук матушки-природы, а не человека. Тем не менее места мало изучены: так, во время экспедиции "РГ" ученые обнаружили на Куйлюме реликтовые сосны и редкие карликовые папоротники, растущие в расщелинах влажных скал.

- Мы начинаем работу по созданию в этом районе первого в Кузбассе природного парка регионального значения, где будут разные функциональные зоны (от заповедной до рекреационной и хозяйственной), и Ортон войдет в его границы, - сообщил директор Кузбасского ботанического сада Института экологии человека СО РАН Андрей Куприянов. - А пока здесь нет цивилизации - ни асфальтированной дороги из города, ни кемпингов, ни гостиниц, ни даже удобной тропы. Нелегко было преодолеть 800 метров непрерывного подъема, но мегалиты стоят того. Эти интрузивные гранитоиды образовались, если не ошибаюсь, в начале мезозоя и постепенно, по мере разрушения более мягких пород, обнажились во всей грандиозности и красоте. Но пусть тот, кто хочет, считает их внеземными мегалитами. И пусть тот, кто до них доберется, поразится их дикому великолепию.

P.S.

Станет турпоток на мегалиты организованным, появятся инфраструктура и рабочие места - глядишь, те, кто отсюда уехал, начнут в Ортон возвращаться.

- Первые ростки уже пробиваются, - радуется Людмила Трухина. - На днях предприниматель из Междуреченска приезжал оформить документы на землю: решил оставить свои магазины в городе и перебраться сюда.