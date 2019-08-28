Иркутские ученые открыли новый минерал с необычным голубым оттенком

Сотрудники Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) Екатерина Канева и Татьяна Радомская открыли новый минерал, названный фторкарлтонит.

Об этом сообщает пресс-служба учебного заведения. Находка была сделана на границе Иркутской области и Якутии в чароитовой породе Мурунского месторождения. Минерал имеет необычную и богатую расцветку - он окрашен во все оттенки голубого цвета. Поэтому им наверняка заинтересуются ювелиры и камнерезы, однако пока единственный доступный для публики образец этой редчайшей находки хранится в Минералогическом музее ИРНИТУ.

Факт открытия нового минерала подтвержден на заседании комиссии Международной минералогической ассоциации (IMA CNMNC). Камень имеет химическую формулу KNa4Ca4Si8O18(CO3)4F•H2O и относится к группе силикатов со слоистой структурой.

Ему дали название "фторкарлтонит" - он оказался структурным аналогом минерала карлтонита, однако отличается от него преобладанием в своем составе элемента фтора.