На Алтае перекрыли крупный канал поставки наркотиков

В Алтайском крае сотрудники правоохранительных органов задержали преступную группу, участников которой подозревают в организации незаконного производства и сбыта синтетических наркотиков.

- В ходе предварительного расследования установлено, что пятеро граждан закупали крупные партии наркотических средств, которые затем реализовывали через интернет-магазин и тайники-закладки, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Все участники группы задержаны в трех городах Алтайского края: Барнауле, Бийске и Рубцовске и взяты под стражу. Возбуждено 18 уголовных дел.

Сотрудники полиции, используя служебно-розыскных собак, обнаружили более 30 тайников с расфасованным на разовые дозы наркотиком.

"Во время обысков по месту жительства подозреваемых изъято около трех килограммов наркотических средств синтетического происхождения, а также вещества для производства курительных смесей. Кроме того, обнаружены приспособления для упаковки и фасовки запрещенных веществ, банковские карты, электронные весы и оргтехника. Общий вес изъятых наркотиков составил около шести килограммов оценочной стоимостью более десяти миллионов рублей", - отметила Ирина Волк.