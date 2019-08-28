Пострадавшие от паводков в Иркутской области обратились за выплатами на жилье

Пострадавшим от паводка жителям Иркутской области выдано 1320 свидетельств о предоставлении социальных выплат на приобретение жилья.

Также по поручению вице-премьера РФ, главы Правительственной комиссии по ликвидации ЧС в Иркутской области Виталия Мутко, еще 3692 заявления на получение таких выплат подано в органы социальной защиты. Это составляет 71,8 процента от общего количества семей, утративших жилье в результате паводков в июне-июле этого года. Оплачено 90 свидетельств на 250,1 миллиона рублей.

Всего выделено 14,1 миллиарда рублей на оказание мер социальной поддержки гражданам, чьи жилые помещения утрачены (10,85 млрд рублей) либо требуют ремонта (3,29 млрд рублей), а также утверждены правила предоставления указанных мер поддержки.

В результате первой и второй волн дождевого паводка по предварительным оценкам количество помещений, признанных непригодными для проживания составило 5143, в них проживало 17 443 человека. Количество помещений, подлежащих капремонту, составляет 4977, в них проживает 11374 человека, сообщили в межведомственной оперативной группе по восстановлению жилья, объектов инженерной (включая коммунальную) социальной, транспортной инфраструктуры в районах Иркутской области, пострадавших в результате паводка.