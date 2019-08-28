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28.08.2019 09:59
Проект: В регионах

Пострадавшие от паводков в Иркутской области обратились за выплатами на жилье

Текст: Екатерина Ясакова
Пострадавшим от паводка жителям Иркутской области выдано 1320 свидетельств о предоставлении социальных выплат на приобретение жилья.

Также по поручению вице-премьера РФ, главы Правительственной комиссии по ликвидации ЧС в Иркутской области Виталия Мутко, еще 3692 заявления на получение таких выплат подано в органы социальной защиты. Это составляет 71,8 процента от общего количества семей, утративших жилье в результате паводков в июне-июле этого года. Оплачено 90 свидетельств на 250,1 миллиона рублей.

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Всего выделено 14,1 миллиарда рублей на оказание мер социальной поддержки гражданам, чьи жилые помещения утрачены (10,85 млрд рублей) либо требуют ремонта (3,29 млрд рублей), а также утверждены правила предоставления указанных мер поддержки.

В результате первой и второй волн дождевого паводка по предварительным оценкам количество помещений, признанных непригодными для проживания составило 5143, в них проживало 17 443 человека. Количество помещений, подлежащих капремонту, составляет 4977, в них проживает 11374 человека, сообщили в межведомственной оперативной группе по восстановлению жилья, объектов инженерной (включая коммунальную) социальной, транспортной инфраструктуры в районах Иркутской области, пострадавших в результате паводка.

Правительство Вице-премьеры Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Наводнение в Иркутской области и Красноярском крае Паводки в России
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