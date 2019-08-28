Путин наградил иркутян за смелость при спасении людей

Президент наградил медалью "За спасение погибавших" жителей Иркутской области.

"За смелые и решительные действия при спасении людей во время паводка на территории Иркутской области" награждены начальник караула иркутского следственного изолятора №5 Николай Алексеенко, врач Нижнеудинской районной больницы Марина Балганова, гендиректор ООО "Московский тракт" Олег Леонов, машинист тепловоза эксплуатационного локомотивного депо Нижнеудинск Артем Мингазов, слесарь сервисного локомотивного депо "Нижнеудинское" Александр Смолягин, заведующая ФАП Нижнеудинской райбольницы Наталья Торгольская, предприниматели Евгений Татарников и Александр Якубов​​​, а также фермер Константин Хохлов.

Благодарность за активное участие в мероприятиях по ликвидации последствий паводка на территории Иркутской области Владимир Путин объявил трем школьникам Тулуна - Марату Самусенко, Лилии Татарниковой и Екатерине Юровой и двум жителям области - Антону Московских и Наталье Серых.