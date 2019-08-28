Трое погибших и один человек госпитализирован с тяжелыми травмами - реконструкция тепловых сетей в левобережной части Новосибирска обернулась настоящей трагедией. Сейчас и региональные, и муниципальные власти выражают соболезнования, обещают меры поддержки пострадавшим. Но почему никто не озаботился опасной стройкой раньше - непонятно. Ведь и сигналы были, во всяком случае, в этом уверены местные жители.

Был страшный грохот - говорят жильцы дома 1/1 по улице Ударной в Ленинском районе. Это случилось около половины первого по местному времени: кирпичная стена и часть перекрытий обрушились в вырытый под ними участок траншей.

Первые сообщения с места трагедии указывали на то, что под завалами могли оказаться двенадцать рабочих и мастер. Позже выяснилось вот что: бригада действительно находилась в зоне обрушения, но пятеро человек в тот самый момент, к счастью, были вне котлована, еще четверо успели выбраться.

Первого выжившего извлекли из-под огромной груды кирпичей довольно быстро.

Тела трех погибших находили с интервалом в час. То и дело собаки кинологической службы МЧС поднимали лай, и казалось, вот-вот объявят о том, что нашли еще кого-то живым, но с каждой минутой надежды таяли. Это понимали и спасатели, и представители власти, и толпа зевак, обсуждавших случившееся, и даже дети, завороженно наблюдавшие за работой почти четырех сотен людей. А вокруг - тонны кирпича с бетоном, обрушившиеся на площади 350 квадратных метров.

Кто-то из рабочих - здоровые, крепкие мужчины - не могут сдержать слез.

"Стена начала рушиться, парни побежали, но их накрыло. Страшно", - говорят они.

- Проводились работы по реконструкции перекачивающей насосной станции, они шли с весны и должны были закончиться к ноябрю, - рассказал директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков. - Таких станций в городе десять, эта станция обеспечивала большую часть левобережья Новосибирска, сюда поступал теплоноситель сразу с двух ТЭЦ. Всего на объекте работали 84 человека.

"Стена начала рушиться, парни побежали, но их накрыло. Страшно"

Удивительно, но многих строителей местные жители не просто знали в лицо, но даже успели подружиться.

- Здесь прекрасные ребята трудятся, они уже как родные стали: мы каждое утро с дочкой идем в садик и обязательно здороваемся, кто-то мог спокойно кофе попросить, кто-то - зайти руки после смены помыть. В грязи ведь все. Три-четыре месяца бок о бок: мы живем - они работают, - отзывается о строителях теплотрассы Александра, жительница пятиэтажки, у порога которой реконструкцию сетей и затеяли.

То, что у местных жителей с рабочими сложились теплые отношения, само по себе удивительно, ведь стройка доставляла массу неудобств. Перед тем как развернуть здесь работы, жителям Ударной, 1/1, пообещали, что стоит потерпеть, и на месте "раскопок" появится новая детская площадка, дорожки с лавочками. Да и не так уж близко к дому будут рыть. И вот от дома до строительного забора - не больше 20 шагов. И пока официальные лица не торопятся говорить о причинах трагедии, жители уже утвердились в своей версии.

- Когда они начали вбивать в землю бетонные конструкции, начался кошмар. Наш дом просто трясло, лежишь на диване и подпрыгиваешь, - вспоминает Наталья Дроздова. - И так каждый день, представляете, какие вибрации? А потом ливень пошел и начал заливать эти траншеи. Все шло к тому, что эта старая стена рухнет. Более того, наш дом на болоте стоит, так мы и не знаем, когда у нас какая стена обрушится. Страшновато жить.

Хотя люди и себя винят в безответственном отношении к стройке под боком. Ведь еще в начале весны их звали на общественное обсуждение грядущих работ - никто не пошел, поленились. Да и могло ли это что-то изменить? Не верят, но безалаберность свою признают: "Вышли, у второго подъезда поговорили да разошлись". А вскоре строительный забор занял и территорию бывшей детской площадки, и большую часть дворовой парковки оттяпал. Что менять трубы необходимо - понимают все, но вот с методами работы не согласны.

- Ребята строили нам современную теплосеть, ведь все прогнило. Но работа была скоординирована кое-как, - вспоминает Александра. - Например, однажды они пробили силовой кабель. Вышел прораб, показал нам схему, а на ней этот кабель вовсе не обозначен. Или вот сварочный аппарат работал под ливнем - ведь это опасно. Мы пытались жаловаться их начальству, но там сказали: работаем, не останавливаемся.

На какое время теперь придется остановить работы, пока неизвестно. В Следственном управлении СКР возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ. Теперь этот котлован - место работы криминалистов.