В следующем году могут возобновить авиасообщение с Енисейском

В 2020 году в расписании пассажирских рейсов из аэропорта Красноярск вновь может появиться перелет до Енисейска.

Об этом на днях сообщил мэр Енисейска Валерий Никольский:

- Сейчас активно обсуждается тема возобновления таких авиарейсов, как Красноярск - Енисейск - Северо-Енисейск. Эти транзиты будут востребованы, люди полетят, - заявил глава города.

Сегодня из городского аэропорта регулярного пассажирского сообщения нет - из Енисейска летают борта Авиалесоохраны и других ведомств, осуществляются санитарные рейсы. При этом он может принимать воздушные суда регионального класса (например, Як-42).

Прямой рейс позволит значительно сократить время в пути. Даже такие мини-лайнеры, как Л-410 долетят из краевого центра до Енисейска за полтора часа - вместо четырех-пяти часов на автомобиле. В связи с прошедшим 400-летием города в Енисейске наблюдается значительный рост туристического потока, и без пассажиров планируемый авиамаршрут не останется.

Напомним, что весной этого года аэропорт Енисейска в числе пяти других северных авиаузлов был передан из региональной собственности в собственность федерального казенного предприятия (ФКП) "Аэропорты Красноярья". Власти Красноярского края полагают, что смена собственника позволит за счет средств федерального провести реконструкцию взлетно-посадочных полос и построить новые терминалы аэропортов.



