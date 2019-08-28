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28.08.2019 15:12
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Власти региона координируют работу по ликвидации последствий ЧП в Новосибирске

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Члены правительства Новосибирской области выехали на место обрушения стены здания, расположенного на улице Ударной в Ленинском районе Новосибирска.
Фото: Никита Зайков/РГ Фото: Никита Зайков/РГ
Фото: Никита Зайков/РГ

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, по поручению главы региона Андрея Травникова ход ликвидации последствий ЧП находится под личным контролем первого заместителя губернатора области Юрия Петухова, на вице-губернатора Сергея Семку возложена координация мер, связанных с ликвидацией.

Фото: Пресс-служба Правительства Новосибирской области
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Как сообщил Сергей Семка, поисковые работы завершены, трое человек из тринадцати, находившихся на месте обрушения, погибли, еще один находится в больнице.

Члены правительства региона выразили соболезнования родным и близким погибших.

Минздрав региона направил пять бригад скорой помощи для оказания помощи пострадавшим. Руководитель ведомства Константин Хальзов сообщил, что на месте еще работают врачи скорой помощи и медицины катастроф. Один из пострадавших доставлен в городскую больницу № 34, там ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. "Состояние пациента стабильное", - отметили в ведомстве.

На месте ЧП работали сотрудники инспекции по труду, прокуратуры, заказчики работ реконструкции, медики, а также психологи МЧС. Следственный комитет проводит расследование. Вопрос находится на контроле комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности регионального правительства и будет рассмотрен в ближайшее время.

Справка "РГ"

Правительства региона рассмотрит вопросы, связанные с оказанием мер помощи пострадавшим. Согласно трудовому законодательству, пострадавшему полагается единовременная страховая выплата. Порядок ее выплаты прописаны в федеральном законе № 125. За счет работодателя пострадавшему сотруднику могут быть выплачены дополнительные средства, направляемые на лечение и реабилитацию.

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