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28.08.2019 13:21
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Росстат назвал среднесуточную калорийность рациона россиян

Текст: Елена Мелихова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Росстате проанализировали кулинарные предпочтения россиян, а также то, насколько калориен среднесуточный рацион жителей разных регионов страны. Результаты оказались очень примечательны.

Фото: iStock
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Так, пишет RT, по итогам прошлого года в среднем один россиянин потреблял 2651,5 ккал в сутки. Из них углеводы - 335,4 г, жиры - 108,6 г, белки - 80 г.

Отмечается, что самый калорийный рацион у жителей Дагестана - 3988,3 ккал. На втором месте - Кабардино-Балкария. В среднем ее житель потреблял 3619,3 ккал в сутки. Далее идут Ингушетия (3406,4 ккал), Тюменская область (3200,7 ккал) и Башкортостан (3169,8 ккал).

Известно также, что наименее калорийное меню у жителей Рязанской области - 2180,1 ккал. Также невысокая энергетическая ценность рациона была зафиксирована в Хабаровском крае (2182,9 ккал).

Жители Тамбовской области употребляли 2228,7 ккал, на Камчатке -2230,4 ккал. Москвичи - 2261 ккал.

Отметим, более трети суточного рациона россиян составляют хлеб и хлебная продукция (в городе - 34,3%, на селе - 38,1%) , мясо и мясные продукты - 17,9%. При этом жители городов едят больше мяса, чем сельские жители, - 18,8% и 15,5% соответственно.

Чуть более 12 процентов среднесуточного рациона жителей России составляют сладости (сахар и кондитерские изделия). Реже всего россияне включают в свое меню рыбу - 1,7% от среднего суточного рациона.

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