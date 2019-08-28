В Дагестане более пяти тысяч человек остались без газа

Жители шести населенных пунктов Дагестана остались без газа из-за обнаруженной утечки на подземном газопроводе. Об этом сообщает республиканское управление МЧС РФ.

В зону отключения попали поселок Комсомольский Кизлярского района (там проживает 2723 человека, из них 455 детей), а также селения Вышеталовка, Рассвет, Плодопитомник, Новониколаевка, Атай-Батхан Тарумовского района. Там еще 2624 жителя.

Как отмечают в МЧС, социально значимых объектов в зоне отключения нет, так как они не газифицированы - все необходимое в них осуществляется с помощью электричества.

По данным ведомства, информация о ЧП поступила в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях министерства от диспетчера "Газпром газораспределение Дагестан". Авария уже локализована путем закрытия задвижки d200мм. Но аварийно-восстановительные работы еще проводятся. Планируется, что газ будет подан в дома утром 29 августа.