В Петербурге избили актера сериалов "Мажор-2" и "Морские дьяволы"

В Петербурге избили актера Марка Коваля, который снимался в сериалах "Мажор-2", "Морские дьяволы", "Шеф. Игра на повышение". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области корреспонденту "РГ" подтвердили, что 29-летний мужчина действительно обратился за помощью. Однако определенно говорить об обстоятельствах полученных им травм пока не приходится.

- Со слов пациента, при неустановленных обстоятельствах он получил телесные повреждения на проспекте Обуховской обороны, - уточнили в главке. - В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства получения травм. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Отметим, недавно Коваль снялся в сериале "Проспект Обороны", который до конца года выйдет на телеэкраны. В основе сюжета драки тоже есть: сценарий повествует о судьбе молодого боксера, которому приходится зарабатывать коммерческими боями. Однако у Марка Коваля в нем всего лишь роль в эпизоде.

Справка "РГ"

Марк Коваль родился 4 мая 1990 года в Норильске, окончил Санкт-Петербургский университет культуры и искусств (СПбГУКИ). Фильмография актера насчитывает 14 проектов, нов се роли - не главные.