Архангельск подготовился к новому учебному году досрочно

Даже новый учебный год может припоздниться: в столице Поморья он начнется 2 сентября, поскольку первый день осени выпадает на воскресенье. Но школы должны быть готовы к этому событию точно в срок, а лучше - заранее. За неделю до конца лета в Архангельске подвели итоги большой ремонтной кампании: подготовка к приему ребят завершена на сто процентов.

- Акты готовности к учебному году подписаны во всех 116 образовательных учреждениях областного центра, - отмечает директор городского департамента образования Нина Филимонова. - Как обычно, летом в школах и детских садах проводился капитальный и текущий ремонт. Но этот год отличается тем, что мы впервые реализуем в нашей системе образования энергосервисный контракт. В рамках этого проекта в 38 школах установили энергосберегающее освещение, в 88 учреждениях модернизировали тепловые узлы.

Средняя школа N 95 на Ленинградском проспекте - одна из старейших в Архангельске: в этом году ей исполняется 80 лет. В военное лихолетье в четырехэтажном кирпичном здании работал госпиталь. С мемориальной доски у главного входа на новое поколение смотрит выпускник 1941 года - Герой Советского Союза Петр Лушев.

Однако солидный возраст школы не только дарит ученикам материал для докладов по истории, но и создает проблемы.

- То в одном уголке здания, то в другом требуется ремонт, - рассказывает директор с более чем 30-летним стажем Вера Осташкова. - Но главной нашей бедой стал буфет: пол в нем просел, образовались провалы и щели, которые выходили прямо на улицу. Это представляло опасность и для ребят, и для персонала. В нынешнем году мы получили около двух миллионов рублей на ремонт буфета и все в нем привели в порядок: пол, стены, потолок.

Скоро в Архангельске сдадут два новых детских сада, один с бассейном

Кроме того, по энергосервисным контрактам на всех этажах школы заменили светильники и усовершенствовали теплоузел. А в рамках выполнения предписаний Роспотребнадзора смонтировали новые потолочные плиты.

Каждую школу важно привести в порядок, но 95-я несет особую нагрузку. Других учебных заведений поблизости нет, и здесь учатся больше 1100 ребят. В этом году придут еще 130 первоклашек.

Первое, что увидят ученики в школе N 28 на улице Воронина после летней разлуки, - красивое новое панно с видами Архангельска на стене фойе. Его нарисовала одна из мам. Кстати, сотрудники многих школ и детских садов Архангельска отмечают, что родители активно участвовали в преображении "второго дома" своих чад.

За лето в школьной столовой выложили новой плиткой полы, привели в порядок потолки и стены. А в кабинете технологии идет сборка крутых верстаков. Работать на таких захочет даже самый ленивый мальчуган. Учебное заведение на свои средства закупило десять современных рабочих столов.

В 27-й школе на улице Кирова вовсю ремонтируют мастерские, которые занимают целое здание. Помимо классов для уроков технологии, здесь располагаются школьная библиотека и еще один учебный кабинет. Ремонта в мастерских не было больше полувека. В этом году из городского бюджета на ремонт выделили свыше 4,1 миллиона рублей.

- По контракту работы должны быть завершены 15 сентября, но, скорее всего, подрядчик сдаст мастерские только к октябрю, - полагает директор школы Лилия Брэдэ. - На учебном процессе задержка не скажется, ребята будут заниматься в других классах. В целом в этом году школе многое удалось привести в порядок. Заменили полы в 11 учебных классах и спортивном зале, покрасили стены во всех кабинетах. Муниципалитет выделил 390 тысяч рублей на замену оконных блоков, еще 82 тысячи мы получили на новое оборудование для столовой.

Всего в этом году на текущий ремонт образовательных учреждений город выделил около 155 миллионов рублей. На капитальный направлено 106 миллионов. В частности, разработан проект комплексного капремонта школы N 9, закрытой в начале 2019 года ввиду ее аварийного состояния (ребят тогда перевели в другие учебные заведения). К началу сентября проект будет направлен на экспертизу. Аналогичный проект подготовлен по 22-й школе на проспекте Советских космонавтов.

Еще 25 миллионов рублей из городского бюджета дополнительно выделили на устранение предписаний надзорных органов. Это не означает, что школы работали с нарушениями - просто со временем изменились правила. Например, штукатурку надо заменить на кафель или водоэмульсионную краску - с тем, чтобы в помещениях можно было проводить влажную уборку.

Ремонт - это хорошо, но особенно радуют вести о строительстве новых школ и детских садов. В июле забили первые сваи для школьного здания на 860 мест в округе Варавино - Фактория. Стоимость проекта - миллиард рублей, окончание строительства намечено на декабрь 2021-го.

На улице Валявкина в Соломбале скоро будет готов детский сад на 125 мест. Он уже возведен под крышу, рабочие занимаются внутренней отделкой. Изюминка этого проекта - бассейн. Соломбальские дошколята отпразднуют новоселье уже в этом году.

На осень 2019-го запланирована и сдача детского садика на улице Стрелковой в округе Майская горка. Подрядчик уже благоустраивает территорию. Новый просторный садик вместит 280 юных горожан. Тем временем в этом же растущем районе Архангельска уже стартовало строительство еще одного детсада возле гимназии N 25.

Прямая речь

Игорь Годзиш, глава Архангельска:

- Городу нужны новые образовательные учреждения: необходимо уходить от второй смены в школах, требуются ясельные группы в детских садах. Мы открыли детсад в поселке Турдеевск, строятся дошкольные учреждения в Майской горке и округе Варавино - Фактория. Но в центре Архангельска проблема остается, поскольку в Октябрьском и Ломоносовском округах недостаточно свободных участков земли. Город готов предложить застройщикам механизмы, которые позволят возводить школы и детские сады. Речь идет об участках с деревянными домами, не вошедшими в программу переселения. Застройщик получит в городе землю под новое жилье при условии расселения и сноса этих домов, а на освободившихся территориях появятся образовательные учреждения.

Тем временем

Фото: Иван Малыгин

Три новые школы помогут решить проблему переполненности классов.

В ближайшие годы в столице Поморья построят три школы - две на 860 и одну на 1600 мест. Как сообщает министерство образования и науки региона, это частично снимет проблему переполненности классов в городе. А в целом, по информации ведомства, на подготовку образовательной системы области к новому учебному году в 2019-м направлено 750 миллионов рублей - в 2,5 раза больше, чем год назад.