Петербургу необходимо построить более ста новых школ и почти столько же капитально отремонтировать. Такие цифры прозвучали на традиционном августовском городском педсовете.

- Сегодня большой разрыв между строительством жилья и социальной инфраструктурой - не хватает 26 тысяч мест в школах, 37 тысяч в детских садах, - сообщил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, выступая перед учителями. - Перегруз школ достигает 318 процентов.

В Смольном уже не раз обращали внимание на то, что темпы строительства жилья намного опережают ввод в строй необходимой новоселам инфраструктуры. Например, в жилом комплексе "Северная долина", который рассчитан на 100 тысяч жителей, к 1 сентября будет открыта школа на 825 мест и детский сад на 220 мест. Всего же для юных петербуржцев в этом году откроется 11 новых школ и 44 детских сада.

Однако только в той же "Северной долине" запланировано на ближайшие годы строительство еще семи детских садов и шести школ. А всего городу необходимо построить 112 школ. И это задача, решение которой еще предстоит найти. Так, в нынешнем году, по данным комитета по строительству Санкт-Петербурга, запланировано строительство 22 объектов социальной инфраструктуры по заключенным соглашениям с инвесторами, в том числе 15 детских садов и четырех школ. На 2020 год запланировано строительство 23 объектов социальной инфраструктуры - еще 15 детсадов и две школы, а также три кабинета врача и три объекта "иного назначения".

- На момент ввода жилья следует вводить всю социальную инфраструктуру, - такую задачу ставит перед застройщиками Смольный, - отметил заместитель председателя комитета Евгений Барановский на профильном совещании в июле.

Нехватка мест, переполненность классов сказывается в том числе и на учителях. В некоторых школах вместо 25 человек на уроке присутствуют 35-40. Такая ситуация, например, в поселке Ленсоветовском в Шушарах, в Пушкинском районе. Нагрузка педагога повышается почти в два раза: сложнее и проконтролировать понимание материала, и проверить домашнее задание. И пока ситуация не улучшится кардинальным образом, в силах городских властей хотя бы облегчить этот труд, убрать ненужную бюрократию. Например, в Смольном уже пообещали "внедрять такие технологические решения, чтобы отчеты формировались автоматически, а у руководителей и педагогов высвобождалось время на самое главное - на работу с учениками".

Помогать им в этом будет служба психолого-педагогического сопровождения, формат которой в Петербурге тоже изменится.

- Раньше даже в большой школе мог работать только один психолог, - пояснили в правительстве Санкт-Петербурга. - Теперь в штатное расписание образовательных учреждений вводится одна ставка на каждые 300 детей. Эти специалисты окажут профессиональную поддержку ученикам и педагогам. И начнут работать в тесном контакте с классными руководителями с 1 сентября.

Кроме того, петербургским учителям установят городскую надбавку за классное руководство. Ранее этот вопрос находился в ведении школы, и суммы, как отмечают в Смольном, были "незначительными". Теперь каждому классному руководителю будет установлен повышающий коэффициент, ежемесячные доплаты составят в среднем около пяти тысяч рублей.

Что касается ремонта городских школ, то тут планы на ближайшее время вполне определенны. В модернизации нуждаются 89 учебных заведений, но это задача куда более посильная - в нынешнем году уже отремонтировано 83 школы. Например, только в Выборгском районе капитальный ремонт прошел в 16 образовательных учреждениях, на него потратили свыше 185 миллионов рублей. Основные виды работ - ремонты фасадов, внутренних помещений, пищеблоков, санузлов, систем отопления, водо- и электроснабжения. Для сравнения: новую школу в этом же районе планируется построить за два миллиарда рублей. Согласно конкурсной документации, объект начального и среднего общего образования на 1,6 тысячи мест должен быть сдан в эксплуатацию к июлю 2021 года. .

Тем временем

Завершит последнюю неделю школьных каникул VI Общероссийское родительское собрание, которое проведет в Петербурге министр просвещения РФ Ольга Васильева. На видеосвязь с Петербургом выйдут Хабаровский край, Волгоградская область, Республика Коми, Смоленская область, Ставропольский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Мордовия, Красноярский край и город Севастополь.

Цифра

510 тысяч учеников придут в новом учебном году в школы Петербурга