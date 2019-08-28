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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

О, сколько нам открытий чудных...

Какие новшества принесет петербуржцам сентябрь
Текст: Вадим Смирнов (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 191(7949)
Нынешняя осень обещает петербуржцам немало хороших новостей в самых разных сферах. Мы подытожили, какие важные объекты откроются в Северной столице в первый день сентября.
Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного
Фото: Пресс-служба Смольного

Образование

Раз речь идет о 1 сентября, начать нужно, конечно, с образования. В новом учебном году в Петербурге распахнут двери девять только что построенных школ. За новенькие парты сядут 6125 мальчишек и девчонок. А в Ломоносове появится детская школа искусств имени Стравинского.

После долгого капитального ремонта откроется школа N 255 в Фонарном переулке. Она была закрыта с 2015 года, все это время 400 учеников были вынуждены посещать другие школы. Ремонт затянулся - оказалось, что несущие конструкции здания находятся в аварийном состоянии. Минувшей зимой врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов дал поручение ускорить реконструкцию и открыть школу к началу учебного года. Все получилось. Здесь проделана гигантская работа, вплоть до укрепления фундамента и стен и обновления коммуникаций.

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Также в начале сентября в Северной столице введут в эксплуатацию 10 детских садов на 1420 мест. Как сообщают в комитете по строительству, еще две школы и 14 детсадов откроются до конца 2019 года.

На Бычьем острове в дельте Невы начнет работу филиал Московского кадетского корпуса "Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации". Здесь будут жить и учиться дочери проходящих военную службу в отдаленных военных гарнизонах, погибших военнослужащих и участников боевых действий, отмеченных государственными наградами за выполнение воинского долга, а также из неполных и многодетных семей. Кроме школьной программы девочкам будут преподавать танцы, вокал, живопись, боевые искусства и даже верховую езду.

Отметим еще одно интересное новшество из сферы образования - с 1 сентября заработает "Навигатор профессий Санкт-Петербурга", созданный для помощи старшеклассникам. На этом интернет-ресурсе будет размещена вся необходимая информация для выбора сферы деятельности.

Транспорт и дороги

Скоростной трамвай "Чижик" с сентября расширит свою маршрутную сеть. Его третья и четвертая линии пройдут от станции метро "Ладожская" до Ириновского моста и до станции "Ржевка". В Смольном отмечают, что за полтора года с момента открытия первой очереди трамвайного сообщения "Чижик" его услугами воспользовались более девяти миллионов пассажиров, что составляет треть от проектной мощности.

Петербуржцам расскажут о бюджете города

А тех, кто каждый день теряет время в пробках в начале Таллинского шоссе, порадует информация о долгожданном расширении съезда с Лиговского путепровода. Как рассказали в администрации Петербурга, автомобилисты завалили профильные комитеты и виртуальную приемную градоначальника жалобами на то, что на перекрытом для движения участке уже почти год не ведутся никакие работы. Александр Беглов поручил навести порядок. В результате с 1 сентября правая полоса на участке от улицы Красных Зорь до АЗС "Газпромнефть" будет открыта для движения.

Медицина

В городской клинической больнице N 31 на Крестовском острове с сентября начнет работу первое в Петербурге (а по большому счету - и в России) отделение по реабилитации пациентов с рассеянным склерозом. Главная задача отделения - помочь пациентам максимально восстановить утраченные функции организма.

Здесь все оборудовано по высшему классу. Процедурные оснащены самыми современными реабилитационными аппаратами, а палаты приспособлены для людей с ограниченными возможностями здоровья. Комплекс восстановительных мер будет весьма широк: от упражнений на тренажерах и массажа до аутотренинга и психотерапии. Предполагается, что ежегодно в отделении смогут проходить реабилитацию более тысячи человек.

Фото: Константин Чалабов/РИА Новости
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Диагноз "рассеянный склероз" имеют почти 11 тысяч взрослых петербуржцев (преимущественно молодые люди 20-30 лет) и 52 ребенка. Вопрос их реабилитации не менее важен, чем медикаментозная терапия.

- Город делает все необходимое, чтобы не только вылечить больного, но и помочь ему эффективно реабилитироваться и вернуться к полноценной жизни, - комментирует вице-губернатор Анна Митянина. - Курс, который мы берем, - в каждом многопрофильном стационаре должны быть отделения реабилитации, чтобы, пройдя лечение, человек мог здесь же получить и все необходимые ему восстановительные процедуры. Такой механизм повысит качество медицинских услуг и сократит сроки ожидания.

Еще один вклад в дело реабилитационной медпомощи - возобновление работы бассейна и водолечебницы в детской поликлинике Московского района. Это стало возможным благодаря вмешательству городских властей. Осенью прошлого года они пошли навстречу просьбам местных жителей и инициировали здесь ремонт с заменой технологического оборудования. Из бюджета Санкт-Петербурга на это было выделено 26 миллионов рублей. Обновленные бассейн и водолечебница будут введены в эксплуатацию 1 сентября.

Кстати

С 1 сентября каждому классному руководителю Санкт-Петербурга за счет бюджета города будет установлен повышающий коэффициент - пять тысяч рублей в месяц. Кроме того, в школах планируется внедрить технологические решения для автоматического формирования отчетов. Это позволит снизить бюрократическую нагрузку на учителей, предоставив им больше времени на работу с учениками.

Также во всех образовательных учреждениях города начнут работать службы психолого-педагогического сопровождения. В штатное расписание вводится ставка из расчета один психолог на каждые 300 детей.

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