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28.08.2019 16:43
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Вологодчине в дикую природу выпустили четверых медвежат-сирот

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)
Фото: Пресс-служба правительства Вологодской области Фото: Пресс-служба правительства Вологодской области
Фото: Пресс-служба правительства Вологодской области

В Вологодской области в дикую природу выпустили четверых медвежат-сирот. Беспомощных малышей нашли люди и выходили в Центре спасения медвежат.

Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости
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Медвежата появились на свет зимой нынешнего года. Но из-за лесозаготовительных работ в Вашкинском и Нюксенском районах они остались без матери. И если бы медвежат вовремя не обнаружили, они бы погибли, сообщили в пресс-службе правительства Вологодской области.

Малышей сразу же отправили в Центр спасения медвежат в Тверской области. Это единственное место в Российской Федерации, где ежегодно выхаживают детенышей, оставшихся без матери. Их возвращают обратно в дикую природу. Здесь медвежата находятся в среде, которая максимально приближена к естественной. Поэтому у них формируются все необходимые навыки диких зверей.

- Медвежата прошли реабилитацию, набрали хороший вес, необходимый для благополучной зимовки, у них сформированы пищевые, оборонительные, защитные функции. Перед выпуском их осмотрели ветеринары, привили от бешенства, взяли необходимые анализы, чтобы подтвердить, что животные абсолютно здоровы. Прогноз специалистов оптимистичен - животные готовы к началу самостоятельной жизни в естественной среде обитания, - прокомментировал заместитель губернатора региона Михаил Глазков.

Медвежат выпустили там, где и нашли. В лес они уходили по парам. Так им проще будет выжить и залечь в спячку.

Общество Природа Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область
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