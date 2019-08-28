На Вологодчине в дикую природу выпустили четверых медвежат-сирот

В Вологодской области в дикую природу выпустили четверых медвежат-сирот. Беспомощных малышей нашли люди и выходили в Центре спасения медвежат.

Медвежата появились на свет зимой нынешнего года. Но из-за лесозаготовительных работ в Вашкинском и Нюксенском районах они остались без матери. И если бы медвежат вовремя не обнаружили, они бы погибли, сообщили в пресс-службе правительства Вологодской области.

Малышей сразу же отправили в Центр спасения медвежат в Тверской области. Это единственное место в Российской Федерации, где ежегодно выхаживают детенышей, оставшихся без матери. Их возвращают обратно в дикую природу. Здесь медвежата находятся в среде, которая максимально приближена к естественной. Поэтому у них формируются все необходимые навыки диких зверей.

- Медвежата прошли реабилитацию, набрали хороший вес, необходимый для благополучной зимовки, у них сформированы пищевые, оборонительные, защитные функции. Перед выпуском их осмотрели ветеринары, привили от бешенства, взяли необходимые анализы, чтобы подтвердить, что животные абсолютно здоровы. Прогноз специалистов оптимистичен - животные готовы к началу самостоятельной жизни в естественной среде обитания, - прокомментировал заместитель губернатора региона Михаил Глазков.

Медвежат выпустили там, где и нашли. В лес они уходили по парам. Так им проще будет выжить и залечь в спячку.