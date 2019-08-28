После нападения на девочку в Коми начали отстрел хищников

В Республике Коми ведется отстрел волков и медведей. Обсуждается введение комендантского часа. Повод чудовищный - дикий зверь загрыз девочку-подростка.

В поселке Ёдва Удорского района живет около 1300 человек. Рядом - река и железнодорожная станция, вокруг - тайга. Но за детей здесь как-то не принято волноваться: все в поселке друг друга знают, так что ничего плохого произойти не может. Поэтому отец без проблем отпустил свою четырнадцатилетнюю дочь в магазин за шоколадкой и соком. На часах было около десяти вечера, но летом темнеет поздно, да и магазин недалеко от дома. Однако прошел час, а девочка все не возвращалась, телефон тоже не отвечал. И мужчина пошел искать дочь.

...Первыми окровавленную девочку увидели молодые люди. Они и вызвали полицию. Убитый горем отец никак не мог признать в истерзанном теле родную дочь. Поверил только, когда набрал ее номер и в кармане куртки зазвонил телефон.

Все произошло буквально в центре поселка. Но свидетелей трагедии не нашлось. Скорее всего, после магазина девочка решила прогуляться до железнодорожной станции. По пути к ней находится мусорная свалка. Местные жители предполагают, что именно здесь на девочку напал дикий зверь, бродивший в поисках еды.

Обсуждали несколько версий: юную жительницу Ёдвы могли убить бродячие собаки, медведь либо волк. Но собаки вряд ли способны нанести такие тяжелые травмы.

- Матерый волк, - уверен начальник Удорского отдела по охране окружающей среды Николай Кривушев. - Об этом можно судить по характеру ран и отметин клыков. Этот же зверь на следующую ночь преследовал еще одного местного жителя. Тому, к счастью, удалось спастись.

35-летний мужчина приехал в родное село в гости к своей матери. В начале второго ночи вышел из дома по Комсомольской улице. И увидел волка. Мужчина успел заскочить в соседний подъезд и закрыть дверь. Но зверь не уходил, стоял в нескольких метрах, караулил. А через какое-то время мужчина услышал, как заскулила собака. Видимо, она и стала добычей хищника.

Как считает руководитель администрации Ёдвы Николай Онищик, это волк-одиночка. Возможно, его изгнали из стаи - и он вынужден охотиться не в лесу, а на территории поселка. Кстати, здесь все знают, что возле Ёдвы целое логово диких зверей: волки живут за местным кладбищем, а недалеко от железной дороги обнаружили две ямы, где волчицы рожали своих детенышей.

Муниципальные чиновники не один раз обращались к республиканской власти с просьбой внести изменения в законодательство и разрешить отстреливать хищников, которые выходят к людям. Сами муниципалитеты этого сделать не могут, вправе решать лишь министерство по природным ресурсам и охране окружающей среды. Сезон охоты же официально начинается лишь с середины сентября. И только после трагедии с четырнадцатилетней девочкой республиканское ведомство отреагировало.

- Подписан приказ об отстреле десяти волков и трех медведей, - комментирует министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми Роман Полшведкин. - Сейчас на месте работают специалисты.

В Ёдве всем жителям рекомендовали не выходить из дома вечером и ночью. Освещение здесь не выключают. Организовали дежурства охотников, полицейских и сотрудников Росгвардии. Двенадцать человек устраивают облавы на диких зверей в лесу.

Минприроды Коми уже подписало 11 приказов о регулировании численности медведей и волков, так как звери стали появляться и в других населенных пунктах. Для сравнения: в прошлом году на этот период таких приказов было семь.

Следственный комитет Республики Коми в свою очередь возбудил уголовное дело по статье 293 УК РФ - халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека. В ходе расследования будет дана оценка действиям органов местного самоуправления и министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, на которых возложено принятие решений о регулировании численности волков. Проводятся необходимые экспертизы.

Между тем исполняющая обязанности уполномоченного по правам ребенка в Республике Коми Татьяна Козлова считает, что одним отстрелом проблему не решить. Надо навести порядок в самих поселках: обеспечить уличное освещение, огородить мусорные площадки, чтобы не привлекать в населенные пункты диких зверей, и на всякий случай научиться самим и научить детей правильно вести себя при встрече с волком или медведем. А в тех населенных пунктах, где проблема не решена и хищники выходят к людям, детский омбудсмен предлагает ввести комендантский час.

Справка "РГ"

В 2018 году в Республике Коми в рамках регулирования численности диких животных отстрелили 62 волка и два медведя. За семь месяцев 2019-го убили 21 волка, медведей пока отстрелить не удалось. Как отметили в Минприроде, численность волков не превышает установленного максимально допустимого уровня - 0,05 особи на одну тысячу гектаров охотничьих угодий и составляет 1294 зверя. Численность медведей в Коми - 3650.

Кстати

Последний случай нападения диких животных на человека со смертельным исходом в Коми был зафиксирован в 2013 году. Случилось это в Усть-Куломском районе. 63-летний мужчина ушел в лес проверить свои охотничьи снасти и не вернулся. Через некоторое время останки охотника нашли. По характерным травмам определили, что его задрал медведь.