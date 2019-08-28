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28.08.2019 19:39
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Тимуровский принцип

Практиканты колледжей помогут пенсионерам
Текст: Алексей Михайлов (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 190(7948)
Идею писателя Аркадия Гайдара, изложенную в известной книге "Тимур и его команда", на расширенном заседании Ассоциации профессиональных образовательных учреждений предложил применить на практике директор Индустриально-судостроительного лицея Игорь Куричкис. По его мнению, знания и умения студентов можно использовать для помощи пенсионерам.

- В колледже много специалистов по шитью, готовке, столярному делу, парикмахеров, которые могли бы оказывать услуги пожилым людям, - подчеркнул врио губернатора Александр Беглов, поддержавший идею. - Например, приехать и подстричь человека, это доброе дело и хорошая практика. Пошить фартук или халат, платье. На день рождения можно взять продукты, прийти к одинокому пенсионеру и испечь для него пирог.

В Петербурге 2 сентября в городе пройдут "уроки блокады"

В городе создадут общую для всех колледжей программу создания подобной практики. Однако основную задачу профильных учебных заведений -подготовку квалифицированных рабочих кадров, тоже не забудут. Важно, чтобы выпускник обладал современными знаниями, но еще важнее возможность применять эти знания на практике.

- Не будет промышленности, не будет и города, - считает врио губернатора. - Только за счет туризма не получится создать достаточное количество рабочих мест. Подготовка молодого специалиста требует приличного времени. Сегодня средний возраст работников превышает 45 лет, необходимо омолаживать кадры. Необходимо, чтобы молодежь была трудоустроена и имела хорошую зарплату. У нас есть все необходимое, чтобы это обеспечить. Кроме того, город не должен тратить бюджетные средства зря и готовить невостребованных специалистов. Не хотелось бы наблюдать и отток нужных специалистов, на обучение которых затрачены значительные средства и в труде которых город сегодня нуждается.

На день рождения можно взять продукты, прийти к одинокому пенсионеру и испечь для него пирог

Из этого вытекает еще один вопрос: как детям выбрать профессию и образовательное учреждение при огромном количестве предложений? Не всегда можно надеяться на подсказку родителей или знакомых, столь важное решение человеку необходимо принимать самому, чтобы не ошибиться. Еще в начале года в Санкт-Петербурге началась разработка системы "Навигатор профессий". Прежде всего это касается школьников, которые получают возможность заранее определиться с профессией и подготовиться к этому выбору на протяжении срока учебы в школе. С помощью навигатора школьники могут посмотреть, в какие учебные заведения они могут поступить, будет ли это им интересно, каковы потенциальные зарплаты у будущих работников той или иной специальности. Там же указаны образовательные программы, которые сегодня реализуются в городе.

Смольный продолжает анализ специальностей, наиболее необходимых для Северной столицы. На данный момент созданная база обрабатывается. Эту работу предполагается завершить в сентябре. .

Кстати

С нынешнего учебного года учреждения среднего профессионального образования начнут обучение по 201 специальности. Это значительный прогресс - еще три года назад программы среднего профессионального образования, реализуемые в городе, насчитывали всего 133 специальности.

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