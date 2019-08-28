Псковского таможенника подозревают в краже санкционного сыра

В Псковской области против сотрудника таможни возбудили уголовное дело. Как сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России, мужчину подозревают в краже 10 килограммов сыра.

Согласно материалам управления, ЧП произошло на МАПП Убылинка: "Подозреваемый совершил хищение части перемещаемого товара через таможенную границу ЕАЭС в виде швейцарского сыра весом 10 килограммов". А поскольку для этого он, являясь должностным лицом - старшим государственным инспектором отдела таможенного оформления и таможенного контроля, использовал свои служебные полномочия, уголовное возбуждено дело по статье 285 УК РФ.

Следователи полагают, что "своими умышленными незаконными действиями таможенник причинил существенное нарушение прав и законных интересов коммерческой организации в виде имущественного вреда".