Российские дипломаты помогут семье погибшей в Турции девочки

Посольство и Генеральное консульство России в Анталье помогут организовать репатриацию на родину тела 12-летней Алисы, которая получила серьезные травмы в бассейне отеля "Санхилл" в Бодруме и спустя 10 дней после ЧП скончалась в больнице. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в консульстве.

- Генконсульством в координации с местными властями будет обеспечена вся необходимая помощь по организации репатриации тела, - сказано в сообщении.

Дипломаты также подчеркнули, что "российская сторона продолжит внимательно следить за ходом расследования правоохранительными органами Турции трагического инцидента, в результате которого погибла несовершеннолетняя девочка".

- Надеемся, что турецкое правосудие установит круг лиц, виновных в этой трагедии, и они понесут заслуженное наказание, - подчеркивается в сообщении дипломатической службы.

Напомним, информацию о том, что 12-летняя Алиса умерла сегодня в больнице, первым сообщил ее отец через социальные сети. В Генеральном консульстве РФ в Анталье пояснили, что "по информации турецких врачей, после неоднократных попыток реанимации была констатирована остановка сердца". Родителям, родным и близким в связи с безвременной утратой направлены соболезнования.