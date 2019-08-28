Смольный готовится к модернизации ночного общественного транспорта

Комитет по транспорту Смольного проводит опрос среди петербуржцев на тему ночных автобусов. В ведомстве пытаются выяснить, насколько горожане заинтересованы в таком транспорте.

- Ночные автобусы были запущены в Петербурге несколько лет назад. Они идут из центральных районов по маршрутам метро по выходным и праздничным дням с середины апреля до конца октября. В принципе, нареканий мы не получали, тем не менее, когда встал вопрос, как дальше будет развиваться ночной транспорт в городе, было решено спросить горожан, что они обо всем этом думают, - говорит официальный представитель комитета по транспорту Ирина Ефимова.

Опрос стартовал в минувшую пятницу, свои мнения успели высказать уже порядка тысячи человек. В частности, на момент сдачи номера в печать результаты были следующими. О том, что в Петербурге есть ночные автобусы, знают 72 процента респондентов. При этом 39,6 процента опрошенных никогда не пользовались этим видом транспорта, 22,6 процента опрошенных за несколько лет прокатились на ночных автобусах один-два раза. Каждые выходные пользуются этим видом транспорта всего 5,7 процента респондентов.

Несмотря на то что большинство опрошенных не ездят на ночных автобусах, практически все нашли недостатки. В частности, респонденты отмечали, что автобусы ездят редко, нет четкого расписания, да и на остановочных пунктах мало информации. Главным же плюсом названа цена, она такая же, как и днем при оплате проезда наличными, - 40 рублей.

На вопрос, нужны ли ночные автобусы городу, 93,1 процента опрошенных уверенно ответили: нужны. Причем 61,1 процента респондентов заявили, что они должны работать круглый год ежедневно. 27,1 процента принявших участие в голосовании были не столь категоричны: они также высказались, что ночные автобусы нужны круглый год, но только по выходным и праздничным дням.

За сохранение нынешней схемы, когда ночной транспорт ходит только в теплое время года, высказались 8,4 процента пользователей и только 3,5 процента предложили пускать его лишь по праздникам.

Мнения разделились относительно того, как должны ходить автобусы. В частности, пользователи высказывались за то, чтобы этот вид транспорта соединял вокзалы с аэропортами, возил пассажиров между периферийными районами. Наименее популярной оказалась идея связать ночными автобусами центральные районы города.

Ночные автобусы хронически не окупаются. Если себестоимость проезда одного пассажира в обычном, дневном автобусе, по данным ведомственной статистики комитета по транспорту, в конце 2018 года составляла 43,7 рубля, то на ночных автобусах счет идет на сотни рублей. Причина проста: пассажиров слишком мало. В прошлом году на этом виде транспорта петербуржцы совершили 59 тысяч поездок. Цифра кажется ничтожно малой, если учесть, что только на автобусах государственного перевозчика в прошлом году днем было совершено более 250 миллионов поездок.

Собственно, именно поэтому сам формат ночных автобусов и планируется модернизировать. Каким он будет, в Смольном сказать пока не могут. Михаил Якимов, доктор технических наук, профессор МАДИ, говорит, что на первом месте в таких вопросах должна стоять эффективность.

- Нужно помнить, что ничего бесплатного не бывает: не существует бесплатно работающего водителя автобуса, а также бесплатного электричества или дизельного топлива - за все нужно заплатить. Так, при проведении значимых мероприятий муниципального, регионального уровней за работу кондукторов, топливо, амортизацию подвижного состава будет платить соответствующий бюджет, - подчеркивает Якимов и отмечает, если проводится большой городской праздник - это оправданно, но, например, после масштабного коммерческого концерта или, например, матча горожан могли бы развозить и организаторы, которые получили прибыль от продажи билетов.

По оценкам Якимова, самыми эффективными будут маршруты ночных автобусов, соединяющие железнодорожные вокзалы с аэропортами.

Мария Николаева, глава архитектурного бюро (Mad Architects), предлагает посмотреть на автобусы, выходящие на линии за полночь, шире.

- Ночной общественный транспорт не только помогает горожанам экономить средства на поездках в такси, он также призван снизить интенсивность пользования личными автомобилями, уменьшить амортизацию дорог и уровень загрязнения воздуха. Данное нововведение позитивно влияет и на градостроительную сферу, работая на усиление полицентричного характера развития городов, - подчеркивает Николаева и приводит пример: в ряде столиц стран ЕС ночные автобусы пустили в старые индустриальные зоны, и бизнес стал открывать там рестораны и ночные клубы. Горожане, которые теперь могли выехать из этого района в любое время, начали активно посещать новые локации, депрессивные районы получили новую жизнь.

В случае Петербурга Мария Николаева считает важным проложить маршруты ночных автобусов так, чтобы они проходили через промзоны, которые пронизывают город. Эта мера, считает эксперт, может стать одним из драйверов развития этих территорий. .