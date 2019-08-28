Смольный готовится к модернизации ночного общественного транспорта

Новости

В днях оперы в Нарве примут участие и петербуржцы 20:04
В Москве старые указатели метро выставят на аукцион 19:53
Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года 19:28
В России началось серийное производство истребителей МиГ-35 19:12
Россия и Беларусь заключили контракты на ремонт и сервис ЗРК 19:07
Российские дипломаты помогут семье погибшей в Турции девочки 19:06
"Урал" вернется к выпуску "бескапотника" с кабиной от Iveco 19:06
Папуасы в Индонезии требуют независимости, шесть человек убиты 18:45
Вышел трейлер мультсериала "Первобытный" от создателя "Самурая Джека" 18:45
Врач рассказала, как предупредить осенние заболевания 18:39
Под Курском самолет приземлился на поле из-за ЧП 18:32
В Дагестане более пяти тысяч человек остались без газа 18:22
США подтвердили, что повышают с осени пошлины на китайские товары 18:22
МИД: Слова Макрона о диалоге с РФ - "разворот в сторону здравого смысла" 18:20
Открыта гигантская планета, не похожая ни на одну другую 18:10
Правительство Беларуси утвердило программу безопасности полетов 18:03
Власти добились отмены судебного решения в отношении митинга 31 августа 17:56
Убившему семью ульяновцу назначена посмертная психиатрическая экспертиза 17:55
В Новой Зеландии запрещают туристам плавать с дельфинами 17:46
В Тамбове простились со 105-летним моряком-подводником Юлием Ксюниным 17:45
Открой личико: новый Hyundai Tucson частично сбросил камуфляж 17:40
Трамп объявил о планах снять запрет на вырубку лесов Аляски 17:37
Легендарная Троя оказалась намного древнее, чем считалось 17:36
В Уфе избили участника спецоперации в школе Беслана 17:24
Кирилл Вышинский прокомментировал свое судебное преследование 17:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 26 августа по 1 сентября
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 26 августа по 1 сентября
Стрельбу из самого мощного миномета в мире показали на видео
Стрельбу из самого мощного миномета в мире показали на видео
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
28.08.2019 19:54
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Круглосуточный маршрут

Смольный готовится к модернизации ночного общественного транспорта
Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 190(7948)
Комитет по транспорту Смольного проводит опрос среди петербуржцев на тему ночных автобусов. В ведомстве пытаются выяснить, насколько горожане заинтересованы в таком транспорте.

- Ночные автобусы были запущены в Петербурге несколько лет назад. Они идут из центральных районов по маршрутам метро по выходным и праздничным дням с середины апреля до конца октября. В принципе, нареканий мы не получали, тем не менее, когда встал вопрос, как дальше будет развиваться ночной транспорт в городе, было решено спросить горожан, что они обо всем этом думают, - говорит официальный представитель комитета по транспорту Ирина Ефимова.

В Петербурге реорганизуют общественный транспорт

Опрос стартовал в минувшую пятницу, свои мнения успели высказать уже порядка тысячи человек. В частности, на момент сдачи номера в печать результаты были следующими. О том, что в Петербурге есть ночные автобусы, знают 72 процента респондентов. При этом 39,6 процента опрошенных никогда не пользовались этим видом транспорта, 22,6 процента опрошенных за несколько лет прокатились на ночных автобусах один-два раза. Каждые выходные пользуются этим видом транспорта всего 5,7 процента респондентов.

Несмотря на то что большинство опрошенных не ездят на ночных автобусах, практически все нашли недостатки. В частности, респонденты отмечали, что автобусы ездят редко, нет четкого расписания, да и на остановочных пунктах мало информации. Главным же плюсом названа цена, она такая же, как и днем при оплате проезда наличными, - 40 рублей.

На вопрос, нужны ли ночные автобусы городу, 93,1 процента опрошенных уверенно ответили: нужны. Причем 61,1 процента респондентов заявили, что они должны работать круглый год ежедневно. 27,1 процента принявших участие в голосовании были не столь категоричны: они также высказались, что ночные автобусы нужны круглый год, но только по выходным и праздничным дням.

За сохранение нынешней схемы, когда ночной транспорт ходит только в теплое время года, высказались 8,4 процента пользователей и только 3,5 процента предложили пускать его лишь по праздникам.

Мнения разделились относительно того, как должны ходить автобусы. В частности, пользователи высказывались за то, чтобы этот вид транспорта соединял вокзалы с аэропортами, возил пассажиров между периферийными районами. Наименее популярной оказалась идея связать ночными автобусами центральные районы города.

Новые линии скоростного трамвая в Петербурге откроют 1 сентября

Ночные автобусы хронически не окупаются. Если себестоимость проезда одного пассажира в обычном, дневном автобусе, по данным ведомственной статистики комитета по транспорту, в конце 2018 года составляла 43,7 рубля, то на ночных автобусах счет идет на сотни рублей. Причина проста: пассажиров слишком мало. В прошлом году на этом виде транспорта петербуржцы совершили 59 тысяч поездок. Цифра кажется ничтожно малой, если учесть, что только на автобусах государственного перевозчика в прошлом году днем было совершено более 250 миллионов поездок.

Собственно, именно поэтому сам формат ночных автобусов и планируется модернизировать. Каким он будет, в Смольном сказать пока не могут. Михаил Якимов, доктор технических наук, профессор МАДИ, говорит, что на первом месте в таких вопросах должна стоять эффективность.

- Нужно помнить, что ничего бесплатного не бывает: не существует бесплатно работающего водителя автобуса, а также бесплатного электричества или дизельного топлива - за все нужно заплатить. Так, при проведении значимых мероприятий муниципального, регионального уровней за работу кондукторов, топливо, амортизацию подвижного состава будет платить соответствующий бюджет, - подчеркивает Якимов и отмечает, если проводится большой городской праздник - это оправданно, но, например, после масштабного коммерческого концерта или, например, матча горожан могли бы развозить и организаторы, которые получили прибыль от продажи билетов.

По оценкам Якимова, самыми эффективными будут маршруты ночных автобусов, соединяющие железнодорожные вокзалы с аэропортами.

В Петербурге ежегодную выплату для многодетных сделали круглогодичной

Мария Николаева, глава архитектурного бюро (Mad Architects), предлагает посмотреть на автобусы, выходящие на линии за полночь, шире.

- Ночной общественный транспорт не только помогает горожанам экономить средства на поездках в такси, он также призван снизить интенсивность пользования личными автомобилями, уменьшить амортизацию дорог и уровень загрязнения воздуха. Данное нововведение позитивно влияет и на градостроительную сферу, работая на усиление полицентричного характера развития городов, - подчеркивает Николаева и приводит пример: в ряде столиц стран ЕС ночные автобусы пустили в старые индустриальные зоны, и бизнес стал открывать там рестораны и ночные клубы. Горожане, которые теперь могли выехать из этого района в любое время, начали активно посещать новые локации, депрессивные районы получили новую жизнь.

В случае Петербурга Мария Николаева считает важным проложить маршруты ночных автобусов так, чтобы они проходили через промзоны, которые пронизывают город. Эта мера, считает эксперт, может стать одним из драйверов развития этих территорий. .

Экономика Транспорт Общественный транспорт Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года
В Кремле приветствовали решение об освобождении Вышинского
МИД назвал новые антироссийские санкции по делу Скрипалей нелегитимными
Пострадавшая в Турции девочка умерла в больнице
Международный авиационно-космический салон МАКС-2019
Международный авиационно-космический салон МАКС-2019