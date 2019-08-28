Ученые Петербурга определили возможные причины гибели тюленей

Ученые Санкт-Петербургского центра РАН высказались по поводу возможных причин гибели тюленей. Они как естественные, так и результат браконьерства, подтвердили в управлении Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу.

В весенние месяцы мертвых тюленей находили в водоемах Северной столицы и Ленинградской области. Общественники забили тревогу. Росприроднадзор обратился к ученым за экспертным мнением.

Сотрудники Санкт-Петербургского центра РАН считают, что часть животных погибла от естественных причин, а другая часть тюленей попала в расставленные рыболовецкие сети и стала объектом браконьерства. Эксперты объяснили, почему тела животных появляются именно весной. Зимой они остаются на дне, а когда вода прогревается, поднимаются на поверхность и прибиваются к берегу. Так и создается впечатление массовой гибели тюленей.

Ученые уверены: чтобы предотвратить гибель животных, надо минимизировать приловы в рыболовных сетях и полностью исключить браконьерство.