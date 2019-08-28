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28.08.2019 13:48
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ученые Петербурга определили возможные причины гибели тюленей

Текст: Светлана Цыганкова (Санкт-Петербург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ученые Санкт-Петербургского центра РАН высказались по поводу возможных причин гибели тюленей. Они как естественные, так и результат браконьерства, подтвердили в управлении Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу.

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В весенние месяцы мертвых тюленей находили в водоемах Северной столицы и Ленинградской области. Общественники забили тревогу. Росприроднадзор обратился к ученым за экспертным мнением.

Сотрудники Санкт-Петербургского центра РАН считают, что часть животных погибла от естественных причин, а другая часть тюленей попала в расставленные рыболовецкие сети и стала объектом браконьерства. Эксперты объяснили, почему тела животных появляются именно весной. Зимой они остаются на дне, а когда вода прогревается, поднимаются на поверхность и прибиваются к берегу. Так и создается впечатление массовой гибели тюленей.

Ученые уверены: чтобы предотвратить гибель животных, надо минимизировать приловы в рыболовных сетях и полностью исключить браконьерство.

Общество Природа Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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