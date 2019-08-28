Из Архангельска в Вельский район отправился автопробег "Поможем детям Поморья". Активные папы из областного Совета отцов привезли первоклассникам глубинки ранцы с полным набором школьных принадлежностей. Эти очень нужные подарки получат ребята из малообеспеченных семей и дети-сироты.

Ситуации бывают разные: порой родителям сложно купить сразу все для учебы - от канцтоваров до одежды. Благотворительный марафон помогает юным жителям Поморья собраться в школу. Каждое лето его проводит Совет отцов при поддержке правительства региона и при участии многих неравнодушных северян. Социально ответственный бизнес тоже не остается в стороне.

В этом году поучаствовать в благом деле можно было разными способами. Например, приобрести в магазине, участвующем в акции, ранец с набором первоклассника - тетрадями, ручками и карандашами, альбомом для рисования и цветной бумагой. Помощь адресная: каждый благотворитель потом получит фото первоклашки с тем самым ранцем. Кроме того, желающие просто оставляли деньги на сборы в школу в специальном ящике или переводили их с помощью СМС, не выходя из дома. На эти пожертвования также закупались школьные принадлежности.

В этом году поморскую акцию поддержали даже в Италии: свою лепту внесла тамошняя благотворительная организация.

В итоге ранцы со всем необходимым получили около ста первоклассников Вельского района. Организаторы акции не просто передали им подарки, но и устроили настоящий праздник с фейерверком. Получилось, что к ребятам словно приехали специальные предшкольные "Деды Морозы". Ведь наступает новый год - только учебный.

- Мы живем по принципу "чужих детей не бывает", - говорит председатель Совета отцов Архангельской области Андрей Есипов. - Помогая ребятам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, мы создаем будущее и для своих детей. В этом году в рамках акции мы впервые проведем семинар по кибербезопасности для родителей. Специалист расскажет им, как уберечь подрастающее поколение от вредной информации в Интернете. Кроме того, мы устроили в Вельске небольшой слет пап и приняли решение о создании районного совета отцов.

Разнообразная помощь также поступит в социально-реабилитационные центры, детские дома и приюты области. Только вельские соцучреждения получат 120 коробок тетрадей от предприятия - партнера акции. По примерным подсчетам, та или иная поддержка ждет около 800 школьников всех возрастов из разных уголков Поморья.

- Для них это не просто помощь в сборах в школу, но и возможность в самом начале жизни понять, что хороших людей на свете намного больше и благодаря этому все трудности преодолимы, - отмечает заместитель председателя областного правительства Артем Вахрушев.

Всего за годы проведения акции подарки к началу учебного года получили более пяти тысяч ребят. Каждый раз автопробег отправляется в новое место.

Справка "РГ"

Совет отцов Архангельской области работает с 2009 года. Цель организации - привлекать активных и успешных пап к помощи детям из социально неблагополучных семей. Помимо акции по сбору в школу, совет проводит областной форум отцов и конкурс "Поморский папа". В ряде городов и районов области отцы объединились в местные советы.