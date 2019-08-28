В Ленобласти суд рассмотрит дело о доноре с ВИЧ

В Ленинградской области готовится к передаче в суд уголовное дело, возбужденное по статье 122 УК РФ "Заражение ВИЧ-инфекцией". Как сообщили в региональной прокуратуре, в совершении данного преступления обвиняется жительница города Волосово.

Как сказано в материалах надзорного ведомства, 40-летняя женщина решила стать донором и умышленно скрыла от медиков факт, что она является носителем вируса иммунодефицита человека. При этом в марте 2019 года обвиняемая получила под роспись предупреждение медиков о своем диагнозе и об ответственности за заражение другого человека.

- Факт наличия ВИЧ-инфекции в донорской крови женщины был установлен только при лабораторной проверке, что поставило под угрозу заражения ВИЧ-инфекцией потенциальных пациентов, нуждающихся в переливании крови, - сообщили в прокуратуре.

По закону носительнице ВИЧ в данном случае может грозить до года лишения свободы - такое наказание предусмотрено УК, если зафиксировано "заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией". А вот если бы заражение все-таки произошло, виновному может грозить до пяти лет лишения свободы.