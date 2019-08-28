Новый учебный год в школах Петербурга начнется с "урока блокады". С рассказами о военной истории перед школьниками выступят в том числе руководители городского правительства.

- Наши дети должны знать и помнить, как сложно и тяжело было во время блокады. И как те же самые девчонки и мальчишки, которые жили в то время, переносили все тяготы и писали свою историю. Историю детского мужества. Ее нужно помнить, знать и никогда не забывать, - отметил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Как рассказали в городском комитете по образованию, в помощь учителям Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования подготовила методические рекомендации "Как говорить со школьниками о блокаде Ленинграда". В этом году Петербург отметил 75-летие освобождения от блокады. А следующий, 2020 год объявлен Годом Памяти и Славы в честь 75-летия Победы.

Одним из самых ожидаемых событий, посвященных юбилейным датам, станет открытие после реконструкции исторического музея обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке 7 сентября. На расширение площади музея и обновление его экспозиции решением президента РФ были выделены 150 миллионов рублей из федерального бюджета.

Новая экспозиция будет отличаться от предыдущей и дополнять основную. Создать ее помогли приглашенные ученые - специалисты. Главная ее особенность - документальность и образность, дополненная современными технологиями, отметили в музее.

В этом году Санкт-Петербург отметил 75-летие освобождения от блокады

Идет создание музейной медиазоны, которая позволит посетителям получить доступ к архивам музея. В перспективе планируется создание научного центра по изучению истории Ленинградской битвы и блокады города.

Кроме того, филиалы появятся в разных частях Петербурга. Смольный уже сумел договориться с представителями Министерства обороны, которое предоставит под развитие музея дополнительные три тысячи квадратных метров. Это часть здания Главного управления обустройства войск и 26-го Центрального научно-исследовательского института на Гангутской улице, 1. Для переезда ведомств в Кронштадте будут построены специальные хранилища. .

Тем временем

8 сентября торжественно-траурные церемонии возложения венков и цветов состоятся на Пискаревском и Смоленском мемориальных кладбищах, Серафимовском, Богословском и Ново-Волковском кладбищах, Невском воинском кладбище "Журавли", у Монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы, у Триумфальной арки Победы в Красном Селе и в других мемориальных местах. Множество мероприятий пройдет и в других районах города. В музее Анны Ахматовой уже не в первый раз состоится чтение имен людей, погибших в блокадные дни. Памятный концерт, посвященный Дню памяти жертв блокады, будет организован 8 сентября в Исаакиевском соборе.