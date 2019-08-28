В Петербурге мужчина открыл стрельбу на детской площадке

В Северной столице сотрудники полиции задержали 48-летнего мужчину, который открыл стрельбу на детской площадке.

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ЧП произошло во дворе одного из домов по проспекту Ударников.

Мужчину оперативно задержал участковый. А на самой детской площадке были найдены патроны и предмет, похожий на обрез ружья.

Сотрудники полиции наведались домой к стрелку и обнаружили там еще 150 патронов, снаряженный магазин и еще один обрез.

За стрельбу на детской площадке в отношении мужчины возбудили завели уголовное дело по статье "Хулигантство", но в петербургском главке не исключают, что может добавиться еще одна статья - за незаконное хранение оружия, ведь разрешительных документов на арсенал мужчина так и не представил.

Кроме того, выяснилось, что около 20 лет назад петербуржца уже судили за незаконное хранение оружия.