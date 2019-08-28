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28.08.2019 13:10
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Петербурге подвели итоги конкурса "Родной район"

Текст: Вера Черенева ( Санкт-Петербург)

Более четырехсот тысяч предложений подали жители Петербурга в рамках проекта "Родной район". Самые масштабные и проработанные проекты будут реализованы за счет города.

Фото: Константин Чалабов/РИА Новости
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Как сообщает пресс-служба Смольного, итоги конкурса были подведены на заседании городского правительства. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов отметил, что такие проекты очень важны, поскольку позволяют реализовывать именно те проекты, которые нужны гражданам. Действующий градоначальник отметил, что развитию районов города и впредь будет уделяться повышенное внимание.

Идея "Родного района" заключается в том, что граждане подают свои предложения в районные администрации, а чиновники их дорабатывают. При этом проект должен быть полезен не менее чем 2-3 процентам жителей территории.

По итогам конкурса, первое место занял проект из Красногвардейского района по благоустройству набережной реки Охты. На реализацию этой инициативы из городского бюджета выделят 100 миллионов рублей. На втором месте оказался Петроградский район, где была предложена концепция создания новых общественных пространств. На эти объекты район получит 50 миллионов рублей. Еще 25 выделят Центральному району Петербурга на реализацию проекта по внедрению автоматизированного скрининга атипичных клеток.

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