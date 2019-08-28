В Петербурге появится зимняя карта гостя

В Петербурге заработает зимний вариант карты гостя, вместо скидок на посещение Петергофа с фонтанами и прогулок по рекам и каналам туристы смогут с выгодой для себя посетить большее количество музеев.

В Северной столице уже несколько лет действуют карты гостя. Они позволяют бесплатно ездить на общественном транспорте, посещать со скидками музеи и театры, а также экономить на посещении кафе и ресторанов. Если активно пользоваться картой и посещать все предложенные места, то экономия составит до 70 процентов. Особой популярностью такие карты пользуются у иностранцев. В Петербурге есть карты, которые действуют два, три, пять дней и неделю. В этом году туристов ждет сюрприз - появится зимняя карта.

Как сообщила "РГ" начальник отдела по связям с общественностью Городского туристско-информационного бюро Кристина Тарасова, зимняя карта даст право бесплатного посещения Русского музея, также по ней можно будет ознакомиться с шедеврами Музея Фаберже, побывать в музеях Петропавловской крепости, а также сходить на балет в один из театров. Ожидается, что цена зимнего и летнего варианта карты не будет сильно отличаться. Так, сейчас двухдневную карту гостя иностранные туристы могут купить за 4 тысячи 390 рублей, гражданам России и Беларуси она обойдется в 3990 рублей.

Специальные зимние предложения вполне вписываются в концепцию ухода от сезонности. Дело в том, что в Петербург с каждым годом приезжают все больше путешественников. Основной поток приходится на лето, когда в городе сложно найти гостиницу. В то же время зимой туристов гораздо меньше.

И новая карта - это один из шагов по созданию инфраструктуры, которая сделает здесь отдых привлекательным круглый год.