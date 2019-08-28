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Тепло, светло и экономно

Текст: Ольга Муравьева (Архангельск)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 191(7949)
В наступающем учебном году школы и детсады столицы Поморья заживут по-новому: в рамках энергосервисных контрактов за лето в зданиях модернизировали теплоузлы и освещение.

Как известно, "погода" в любом доме во многом зависит от возможности регулирования температуры в его помещениях с учетом показаний уличного термометра. Централизованная система отопления не всегда умеет подстраиваться под изменчивый климат, поэтому во время оттепели нередко возникает "перетоп", за который приходится платить. А о преимуществах энергосберегающих ламп знает уже каждый школьник.

Для разумного расходования ресурсов по инициативе администрации Архангельска городские школы и детские сады впервые заключили энергосервисные контракты. Они подразумевают модернизацию 132 тепловых пунктов и замену более 33 тысяч светильников. Ежегодная экономия составит порядка восьми миллионов рублей на платежах за свет и около 19 миллионов рублей - за тепло.

- Для Архангельска это уникальный опыт привлечения инвестиций в социальную сферу. Он стал возможен благодаря совместным усилиям администрации города и руководителей образовательных учреждений. Бюджет не понесет никаких затрат. Возврат инвестиций будет происходить в течение срока действия контрактов - до 2026 года - за счет экономии энергии, - пояснил директор департамента экономического развития администрации Архангельска Сергей Засолоцкий.

Энергосервисная компания, которая реализует проект, вложила свыше 44 миллионов рублей в замену систем освещения и 129 миллионов - в модернизацию тепловых пунктов. В ходе работ должны соблюдаться все требования к помещениям, в которых находятся дети. Так, светодиодные лампы устанавливают только в школах - в детских садах это не предусмотрено правилами.

В архангельской школе N 45 по контрактам модернизировали сразу три тепловых узла.

- Все расходы взял на себя инвестор, который согласовывал с нами все важные вопросы, - рассказала директор школы Лидия Елькина. - Новое оборудование качественно изменит систему теплоснабжения. Благодаря ее автоматизации у нас появилась возможность переходить на экономичный режим в выходные и праздничные дни, когда в школе нет учеников.

А в школе N 36 в ходе модернизации три тепловых узла объединили в один и установили полторы тысячи светодиодных светильников. Такой прогресс пришел почти в 90 школ и детских садов Архангельска. Все работы по энергосервисным контрактам будут завершены до 1 сентября.

Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область
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