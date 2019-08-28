В Великом Новгороде нашли печать древнего таможенника

В Великом Новгороде на Троицком раскопе археологи нашли две византийские печати, которым как минимум 900 лет. Одна из печатей принадлежала византийскому таможеннику и заверяла товары, которые направлялись в города Южной Руси, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя директора Института археологии РАН, члена-корреспондента РАН Петра Гайдукова.

Диаметр обеих печатей составляет около двух сантиметров. На таможенной неизвестный автор смог уместить надпись из четырех строк и даже нарисовать крест. Это очень тонкая работа.

На второй печати изображены Иоанн Креститель и Богоматерь Одигитрия, сфрагистам известны лишь три такие печати, причем, две из них обнаружены под Черниговом.

Всего же за этот археологический сезон на раскопках в Великом Новгороде обнаружено девять старинных печатей.