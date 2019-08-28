В Вологде открыли детский технопарк "Кванториум" - уже второй в регионе (первый работает в Череповце).

Образовательное пространство нового парка - почти три тысячи квадратных метров. В нем шесть направлений - робототехника, промышленный дизайн, проектная работа в области энергетики, сборка летательных аппаратов, работа с виртуальной, дополненной и смешанной реальностью, а также освоение современных методов изучения биологических объектов.

- Успешность и результативность детского технопарка - это, безусловно, командная работа: синергия усилий педагогов, которые готовы настроить воспитанников на создание чего-то нового, и усилий представителей предприятий, которые становятся практическими наставниками ребят, - подчеркнула заместитель министра просвещения России Марина Ракова на открытии технопарка. - Выпускники наших "Кванториумов" - это настоящие строители будущего.

Как отмечают в правительстве Вологодской области, регион стал единственным на Северо-Западе, где сформирована система из двух высокотехнологических образовательных площадок. В планах - открытие третьего. Предположительно, он появится в Великом Устюге.