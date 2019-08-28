В суд Череповца передано уголовное дело в отношении женщины, которая в течение четырех месяцев обманывала пользователей социальных сетей. Дама утверждала, что больна остеосаркомой большой берцовой кости, что ей грозит ампутация и смерть. Неравнодушные люди стали присылать ей деньги. Но женщина оказалась вполне здорова. В скором времени ее будут судить за мошенничество.

По данным прокуратуры Череповца, эта история началась в октябре прошлого года, когда череповчанка по имени Надежда познакомилась в соцсети "ВКонтакте" с пользовательницей Татьяной. Женщины долго обсуждали насущные вопросы, и в какой-то момент Надежда сообщила, что со здоровьем у нее не очень. Татьяна проявила участие и начала расспрашивать. Надежда рассказала про остеосаркому. Еще отметила, что растит без отца двоих детей и не знает, что будет дальше.

Впоследствии Татьяна признавалась: у нее и мыслей не было, что собеседница может лукавить. Женщина твердо решила помочь новой знакомой, она обратилась к Александре, своей приятельнице, которая вела в "ВКонтакте" небольшую группу благотворительной направленности. Чем больше женщины спрашивали Надежду о ее состоянии, тем сильнее ужасались. Надежда жаловалась на сомнительную медпомощь, говорила, что ее случай запущен. А потом и вовсе сообщила - ей ампутировали ногу.

Александра тогда открыла срочный сбор денег для Надежды. Пользователи соцсетей присылали деньги, чтобы женщина могла купить себе инвалидную коляску и приспособила дом к новым условиям жизни.

За четыре месяца Надежда получила около ста тысяч рублей. Объединенные тяжелым горем женщины сдружились, более того, Татьяна и Александра переписывались даже с девятилетней дочерью Надежды. В конце января с аккаунта школьницы им пришло сообщение: мама умерла.

Александра, глотая слезы, объявила сбор денег на похороны. А Татьяна озаботилась судьбой детей. Женщина через всю ту же социальную сеть нашла брата Надежды. Думала, что расспросит его, когда прощание, где похороны, в общем, задаст обычные в таких случаях вопросы. Но мужчина огорошил Татьяну: сестра его жива и здорова, более того, сама к нему на своих двоих накануне заходила.

Тогда Татьяна поехала к Надежде домой. Дверь ей не открыли, тем не менее благотворительница убедилась, что с ее подопечной все в порядке.

Женщины не смолчали. И уже скоро об истории чудесного выздоровления и воскрешения Надежды знал весь Череповец. Выяснилось, что на полученные от неравнодушных людей деньги дама купила ванну, планшет, поставила в квартире новые двери, оплатила коммунальные услуги. Интересно, что сама Надежда особо и не скрывалась. С готовностью откликнулась на предложение поехать в Москву на телешоу, а в эфире заявила, что вовсе не просила Татьяну и Александру собирать для нее деньги, значит, ни в чем не виновата.

Правда, в прокуратуре Череповца думают иначе. По данным ведомства, Надежда представляла женщинам поддельные справки, а также прислала им фотографию другого человека с ампутированной ногой. Всего деньги Надежде переводили девять человек, вместе с "похоронными" получилось 120 тысяч рублей.

На Надежду завели дело о мошенничестве. В прокуратуре отмечают, что сама Надежда во время расследования раскаялась в своем поступке. Сейчас она ждет суда дома, ей грозит до двух лет лишения свободы. После скандала женщина не удалила аккаунт в социальных сетях, но сменила фамилию. В разговоре с корреспондентом "РГ" Надежда заявила, что преступного умысла у нее не было и она не хотела никого обманывать. На вопрос, откуда же взялись поддельные справки и фотографии, на момент сдачи номера в печать Надежда так и не ответила.

Комментарий

Юлия Паскевич, PR-менеджер фонда AdVita:

- Обманщики научились не только манипулировать лучшими чувствами, но и ловко подделывать документы. Они воруют фотографии и документы со страниц благотворительных фондов, подделывают реквизиты и получают деньги напрямую. Вернуть что-то в этом случае будет очень сложно.

Если вы видите сбор денег в Интернете и хотите помочь, подойти к этому нужно очень вдумчиво. Стоит написать человеку лично и попросить прислать документы, их нужно проверить. В заключении, которое вам покажут, обычно содержится информация о медицинском учреждении и лечащем враче. Чтобы узнать, действительно ли человек получает лечение, нужно позвонить в больницу на официальный стационарный телефон или отправить запрос по e-mail. По закону вам не могут уточнить диагноз, но могут подтвердить, что это их пациент и он сейчас лечится.