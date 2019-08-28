Жители Мурманской области сами выберут дороги, которые предстоит отремонтировать в 2020 году.

- До 20 сентября при активном участии муниципалитетов и мониторинге мнений людей необходимо составить перечень участков дорог для проведения ремонтных работ в 2020 году, - подчеркнул врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис. - Предлагаю максимально задействовать возможности интернет-ресурсов - порталов "Наш Север" и "Карты убитых дорог" ОНФ.

Тем временем дорожная кампания этого года подходит к концу. По словам вице-губернатора Ольги Кузнецовой, из 14 объектов на территории региона работы полностью завершены на девяти. На остальных дорогах они вошли в завершающую стадию: обустраиваются обочины, наносится разметка. Такая же картина в Мурманске - 18 из 27 дорог отремонтированы.

Все работы в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" будут завершены к 1 сентября, так как строгое соблюдение сроков - условие выделения федеральным центром дополнительных средств на ремонт дорог, подчеркнула вице-губернатор.