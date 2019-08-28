В Краснодаре на косметолога завели дело за ожог глаз клиентки

В столице Кубани правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 32-летней жительницы, обвиняемой в оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Краснодарскому краю.

По информации ведомства женщина с 2018 года арендовала рабочее место в одном из салонов красоты на улице Восточно-Кругликовской и оказывала платные услуги, не являясь индивидуальным предпринимателем.

"Днем 27 июля 2019 года к ней на сеанс пришла 45-летняя клиентка. В ходе снятия ранее "наращенных" ресниц косметолог допустила неосторожность, и гель попал в глаза женщины. В результате посетительница получила легкий химический ожог роговицы и конъюнктивы обоих глаз", - рассказали в пресс-службе СУ СК по региону.

Сейчас назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.