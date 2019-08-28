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28.08.2019 10:41
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Десять кораблей Черноморского флота вышли в море для стрельб

Текст: Илья Изотов (Севастополь)

Десять кораблей Черноморского флота вышли из пунктов базирования в Севастополе и Новороссийске для проведения учений в Черном море. Об этом сообщил "РГ" начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулев.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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В масштабных учения примут участие регат "Адмирал Макаров", малые ракетные корабли "Вышний Волочек", "Орехово-Зуево", патрульный корабль "Дмитрий Рогачев", морские тральщики "Железняков" и "Вице-адмирал Захарьин". Моряки уже отработали форсирование минного района по заранее протраленной полосе, а также совместное плавание и маневрирование в различных строях и при прохождении районов интенсивного судоходства.

Далее на полигонах боевой подготовки экипажи проведут морской бой с надводными кораблями условного противника и выполнят ракетные и артиллерийские стрельбы. Роль корабля условного противника выполнит щит-мишень.

Параллельно противокорабельные артиллерийские комплексы "Берег", ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" выдвинулись в район формирования колонн и совершили марш на полигоны боевой подготовки на Таманском полуострове. С их применением военные отразили воздушные удары диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Учения корабельных сил ЧФ проходят одновременно в акватории Черного моря и на шести полигонах боевой подготовки на Крымском полуострове, Краснодарском крае, Ростовской и Волгоградской областях. Ими руководит командующий войсками Южного военного округа. Всего задействованы более 8000 военнослужащих, свыше 200 единиц боевой и специальной техники, до 30 самолетов и вертолетов, порядка 10 кораблей и судов обеспечения Черноморского флота.

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