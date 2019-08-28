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28.08.2019 13:08
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Фонд защиты обманутых дольщиков создадут в Астрахани

Текст: Ирина Поволоцкая (Астрахань)

До конца года в Астраханской области будет создан региональный фонд защиты прав участников долевого строительства. Такое решение принято после встречи и переговоров врио губернатора Игоря Бабушкина с гендиректором публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" Александром Плутником

Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области
Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области

В Астраханской области ситуация с обманутыми дольщиками чуть лучше, чем в соседних Ростовской области и Краснодарском крае, где долгостроев - десятки. И тем не менее, в Астрахани есть два многоквартирных дома, которые строили за счет привлечения средств граждан, но так и не завершили. Находятся они на проезде Юго-Восточном и улице Студенческой.

Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области
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Пострадавшими в двух этих домах оказались 216 человек. Власти пытались найти нового инвестора для завершения долгостроев, пообещав предоставить им земельные участки под строительство на льготных условиях. Но желающих так и не нашлось.

В середине июля врио губернатора встретился с астраханцами, которые уже больше десяти лет не могут дождаться своих квартир. После общения с людьми, Игорь Бабушкин дал поручение региональному минстрою как можно скорее найти решение острой проблемы.

- Мы решили главный вопрос - определили источник финансирования, - сказал Игорь Бабушкин. - Теперь необходимо выработать правовой механизм в рамках вступившего недавно в силу федерального закона. Тогда мы с вами снова встретимся и обсудим правовой механизм реализации наших возможностей по решению этой проблемы, - заверил глава региона пострадавших.

И вот механизм найден. Благодаря созданию регионального фонда, при привлечении федеральных средств и регионального бюджета строительство этих двух домов будет завершено. Вопрос находится на особом контроле у врио губернатора.

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