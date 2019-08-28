Фонд защиты обманутых дольщиков создадут в Астрахани

До конца года в Астраханской области будет создан региональный фонд защиты прав участников долевого строительства. Такое решение принято после встречи и переговоров врио губернатора Игоря Бабушкина с гендиректором публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" Александром Плутником

В Астраханской области ситуация с обманутыми дольщиками чуть лучше, чем в соседних Ростовской области и Краснодарском крае, где долгостроев - десятки. И тем не менее, в Астрахани есть два многоквартирных дома, которые строили за счет привлечения средств граждан, но так и не завершили. Находятся они на проезде Юго-Восточном и улице Студенческой.

Пострадавшими в двух этих домах оказались 216 человек. Власти пытались найти нового инвестора для завершения долгостроев, пообещав предоставить им земельные участки под строительство на льготных условиях. Но желающих так и не нашлось.

В середине июля врио губернатора встретился с астраханцами, которые уже больше десяти лет не могут дождаться своих квартир. После общения с людьми, Игорь Бабушкин дал поручение региональному минстрою как можно скорее найти решение острой проблемы.

- Мы решили главный вопрос - определили источник финансирования, - сказал Игорь Бабушкин. - Теперь необходимо выработать правовой механизм в рамках вступившего недавно в силу федерального закона. Тогда мы с вами снова встретимся и обсудим правовой механизм реализации наших возможностей по решению этой проблемы, - заверил глава региона пострадавших.

И вот механизм найден. Благодаря созданию регионального фонда, при привлечении федеральных средств и регионального бюджета строительство этих двух домов будет завершено. Вопрос находится на особом контроле у врио губернатора.