На Дону осудили школьницу, бросившую новорожденного ребенка в туалете

В Ростовской области вынесен приговор 16-летней жительнице Волгодонска, убившей своего собственного новорожденного ребенка.

Следствием и судом установлено, что несовершеннолетняя родила ребенка в туалете больницы, куда была госпитализирована с жалобами на общее ухудшение состояния. При этом девушка скрывала факт беременности.

Как сообщили в СУ СКР по региону, когда малыш появился на свет, мать спрятала его в пакет, а утром выбросила. Впоследствии пакет с телом ребенка был обнаружен работниками стационара.

- Приговором суда ей назначено наказание в виде одного года ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил, - отметили в ведомстве.