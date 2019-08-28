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28.08.2019 14:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Дону задержаны подозреваемые в использовании рабского труда

Текст: Елена Мелихова (Ростов-на-Дону)

В Ростовской области освобождены 14 человек, которых помимо их воли удерживали и эксплуатировали двое жителей Батайска. Как сообщили в региональном управлении СК РФ, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Использование рабского труда".

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По информации следствия, двое приятелей подыскивали в Ростове-на-Дону лиц без определенного места жительства, не имеющих средств к существованию. Обещая трудоустройство, доставляли их в частное домовладение, а после не выпускали, заставляли работать, безвозмездно используя их труд.

Люди содержались в помещении, где отсутствовали нормальные условия проживания и питания.

- Фактически пребывая в состоянии рабства, люди ежедневно вынуждены были выполнять бесплатно тяжелые работы на сельскохозяйственных полях и иных объектах, а причитавшиеся им денежные выплаты присваивались злоумышленниками, - уточнила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева.

Потерпевшие были освобождены в ходе проведения сотрудниками ОБОП УУР ГУ МВД оперативных мероприятий. Подозреваемые задержаны. Также устанавливаются и другие соучастники преступления.

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