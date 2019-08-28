В Анапе в 14-й раз прошел фестиваль "Творчество юных"

Накануне форума Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота направил его участникам приветствие. В нем есть такие строчки: "Наш красивый праздник на берегу Черного моря стал доброй традицией дружеского и творческого общения, он дает простор для вдохновения, открывает новые яркие имена"...

В этом году на фестиваль приехали 90 белорусских и 110 российских юных талантов. Но если белорусские артисты прилетели на самолете, то, например, ребята из Кемерова добирались к морю четверо суток поездом.

Открылся фестиваль Союзного государства на стадионе "Антей" детской здравницы "Жемчужина России". Сцена в этот вечер походила на межзвездный корабль, на котором юные артисты вместе с шеститысячным зрительским залом отправились в увлекательное путешествие по музыкальным галактикам.

Конечно же, состоялось и традиционное возложение цветов к памятнику героям Великой Отечественной войны: три тысячи советских воинов отдали свои жизни за освобождение Анапы. А на Театральной площади юные артисты дали концерт в честь 350-летия Российского флага.

Изюминка форума - логотип фестиваля в соцсетях. Организаторы создали хештег "Творчество юных 2019", под которыми ребята выкладывали посты о репетициях, концертах, отдыхе.

Белорусские ребята прилетели на фестиваль на самолете, а вот участники из Кемерова добирались к мору четверо суток поездом

Десятки участников фестиваля пришли на мастер-класс заслуженного деятеля искусств России композитора Григория Гладкова.

- Я много раз был председателем жюри детского конкурса "Евровидение", - сказал популярный композитор. - Так вот, у белорусов и россиян больше всех наград в этом престижном конкурсе. А значит, у нас мощный творческий потенциал

- Начало нашему творческому форуму было положено в 2005 году в Москве. Но в столице фестиваль затерялся, - рассказала режиссер, заслуженный работник культуры России Инна Щавелева. - И тогда было решено проводить фестиваль "Творчество юных" в Анапе. И это было правильное решение...

- Стала значительно шире география фестиваля, богаче его жанровое наполнение. - Говорит белорусский режиссер-постановщик Нина Осипова. - Фестиваль собирает таланты 7-18 лет, ставшие победителями в региональных конкурсах в России и Беларуси.

Впервые выступили на фестивале ребята из "Центра инклюзивной культуры" Гомеля. Это дети с нарушением слуха. Но выступали они - в костюмах ангелов - наравне со всеми, передавая слова песен жестами. Стадион с восторгом встретил их выступление, "освещая" ночь фонариками своих мобильных телефонов.

- Ребята из Гомеля впервые увидели море, - поделился руководитель "Центра инклюзивной культуры" Евгений Васильев. - У них порой не хватало жестов, чтобы выразить восторг и счастье.

- Фестиваль сдружил ребят, - полагает руководитель башкирского театра "Илhам" Мадина Ильгамова, - поэтому в заключительном концерте были совместные номера.

В финале заключительного концерта участники под гимн фестиваля "Кораблик" выпустили в небо воздушные шары с посланиями следующему форуму.