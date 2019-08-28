В Крыму изменится алгоритм начисления зарплаты учителям

Крым перевыполнил целевую ставку по средней зарплате учителей, а с 1 сентября педагоги начнут получать зарплату по новой системе. Об этом министр образования, науки и молодежи РК Наталья Гончарова сообщила на пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

По словам Гончаровой, средняя зарплата учителей по РФ сегодня - 25,5 тысячи рублей, а в Крыму - 28 тысяч.

С 1 сентября Крым переходит на новую систему оплаты труда - фактически возвращается к ставке оклада.

- На сегодняшний день она составляет 14,6 тысячи рублей. К этой сумме уже плюсуются надбавки за классное руководство, тетради, стаж, стимулирующие и прочее, - отметила Наталья Гончарова.

По ее словам, теперь активные учителя со стажем, имеющие профессиональные достижения, смогут зарабатывать и 35 тысяч рублей в месяц.

Также с апреля запущена программа поддержки молодых учителей: 1700 педагогов ежемесячно получают на руки дополнительно 5000 рублей тысяч). Своя дополнительная надбавка есть и в Симферополе. К слову, в новом учебном году после окончания вузов в школы полуострова пришли работать 250 молодых педагогов.

Справка "РГ"

В новом учебном году в Республике Крым за парты сядут 208 тысяч школьников, в том числе 23 770 первоклассников, что на 700 человек больше, чем в прошлом учебном году. Учебный процесс в одну смену будет организован для 190 тысяч учащихся или 91,7 процента от общего количества школьников, учиться в две смены будут 17 тысяч учащихся или 8,3 процента.