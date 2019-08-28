В Крыму объяснили интерес украинских туристов к отдыху на полуострове

Туристический поток из Украины в Крым с каждым годом увеличивается, поскольку для граждан соседнего государства полуостров стал местом безопасного и комфортного отдыха. Об этом заявил председатель комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

- За пять лет вся Украина прекрасно осознала, что можно спокойно поехать в Крым и отдохнуть. С нашей стороны обустроена граница, созданы комфортные условия прохождения пунктов пропуска для туристов, запущены специальные маршруты к крымским курортам. Все это способствует увеличению туристического потока, - сказал РИА Новости Черняк.

Он также отметил, что полуостров все больше интересен автотуристам из Украины, которые беспрепятственно проезжают по Крымскому мосту и по другим регионам ЮФО.

В июне турпоток из Украины в Крым увеличился в два раза. По данным погрануправления ФСБ, пассажиропоток в обе стороны через государственную границу составляет 14-15 тысяч человек в сутки. В 2018 году поток туристов из Украины в Крым вырос на 17 процентов до одного миллиона человек.