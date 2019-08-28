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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Крыму оценили условие США для возвращения России в G8

Текст: Илья Изотов
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Призыв спецпредставителя США по Украине Курта Волкера к России уйти из Крыма для возвращения в G8 в Госсовете Крыма считают свидетельством разбалансированности внешнеполитического курса Соединенных Штатов. Об этом "РГ" заявил первый вице-спикер Государственного совета Республики Крым Ефим Фикс.

Фото: iStock
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- Заявление Волкера свидетельствует о разбалансированности внешней политики, - считает Фикс. - Президент США говорит одно (Трамп заявил о своем желании пригласить Путина на саммит G8 в 2020 году - прим. ред.), а чиновники, обязанные выполнять волю президента, пытаются высказать свою точку зрения, не занимаясь решением порученных им конкретных задач.

Как полагает Фикс, если бы Волкер был ответственным политиком и строго следовал бы демократическим принципам, то он в первую очередь сосредоточил все свои усилия на прекращении боевых действий в ДНР и ЛНР.

- Но, к сожалению, Волкер, как и весь американский истеблишмент, на словах декларируют приверженность демократии, а на деле считают, что они самые главные в этом мире. И все должно быть только так, как они говорят. Но так не будет. Что же касается возвращения России в G8, то позицию по этому поводу четко обозначил президент Владимир Путин: "Если вы хотите сотрудничать с Россией, мы готовы, но ставить нам условия ни одно государство не имеет права". Поэтому пусть Волкер займется своими делами. А страны, входящие в G7, сами разберутся, что нужно делать. Пусть он поменьше комментирует, а занимается обеспечением мира и безопасности на Донбассе.

Ранее в интервью украинскому телеканалу "Прямой" Волкер заявил о желании увидеть, "как Россия уходит из Крыма, и это бы создало прекрасные возможности для возобновления сотрудничества".

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