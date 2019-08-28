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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Полеты над бухтой

В Севастополе сразились сильнейшие гидроциклисты России
Текст: Владимир Пасякин (Севастополь)
Российская газета - Неделя - Крым № 191(7949)
В Севастополе на внешней и внутренней акваториях бухты Круглой на базе яхт-клуба "Юг" прошел первый этап парусной недели города - гонки на гидроциклах. В них приняли участие три десятка гонщиков-гидроциклистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Воронежа, Белгорода, Брянска, Екатеринбурга, Калининграда, Краснодара.
Свежий ветер и волнение моря добавили экстрима. Фото: Владимир Пасякин Свежий ветер и волнение моря добавили экстрима. Фото: Владимир Пасякин
Свежий ветер и волнение моря добавили экстрима. Фото: Владимир Пасякин

- В этом году мы включили гонку на пять километров с выходом гидроциклов на внешний рейд. Такого формата соревнований еще не было. Прошли синхронные гонки во всех классах, гонка на выносливость, во второй день соревнований - кольцевые гонки в бухте, - говорит главный организатор события Елена Чехлатая.

Фото: Владимир Пасякин
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Все гидроциклы были разделены на три класса: от 130 до 215 лошадиных сил, 230-260 и свыше 300. Свежий ветер и волнение моря добавили экстрима. Нередко аквабайки разгонялись до такой скорости, что взмывали в воздух и, поднявшись на волну, парили в мириадах брызг.

В классе от 130 до 215 лошадиных сил победу одержал Илья Поляков из Брянска. В классе от 230 до 260 - севастополец Виктор Хорошун, в очередной раз подтвердив звание сильнейшего аквабайкера в столь представительных соревнованиях. Он выступал на гидроцикле мощностью всего 230 лошадиных сил, но сумел обогнать соперников на более мощных аквабайках. Сыграли свою роль опыт, мастерство, знание акватории и умение маневрировать в море при волнении.

- Нужно чувствовать дистанцию, соизмерять скорость движения с волнением моря, делать волну своим союзником, учитывать норов волны, - говорит Хорошун. - Где надо - притормаживал, чтобы волна не выбила из седла, а где-то наоборот - использовал ее силу и энергию, получая ускорение, словно на трамплине. Оценивать обстановку во время гонок нужно в доли секунды. Требуется мгновенная реакция. Такой опыт приходит со временем. Нужны тренировки.

В самом мощном классе - свыше 300 лошадиных сил - победу одержал севастополец Петр Березин, так же прошлогодний победитель гонок.

Фото: Юлия Крымова/РГ
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Гонки на гидроциклах обретают все большую популярность. И все больше спортсменов приезжают в Севастополь. Сегодня, по словам Виктора, конкуренция в этом виде спорта усиливается и побеждать становится все труднее. Возрождается этот вид спорта и в ВМФ. Причем, он становится военно-прикладным: к слову, гидроциклы использовались во время стратегического командно-штабного учения "Кавказ-2016".

- Здесь особая аура, чувствуется гостеприимство, - в один голос утверждают спортсмены разных городов. - Мы обрели много новых друзей. Будем рады приехать сюда снова…

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