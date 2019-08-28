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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Сочи из-за отъезда отдыхающих возникли пробки на трассе А-147

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

За последние двое суток плотность транспортного потока из Сочи достигла пиковых значений за август. Такую картину логично связать с завершением летнего сезона отпусков и массовым отъездом туристов на автомобилях. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Черноморье".

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"Максимальная интенсивность за сутки понедельника на федеральной автомобильной дороге А-147 Джубга - Сочи составила 46 707 автомобилей", - рассказали в ведомстве. - Этот показатель превышает расчетную интенсивность для федеральных автодорог в шесть тысяч автомобилей в сутки почти в восемь раз. Таким образом, в конце августа перегруженность дороги А-147 на выезде из Сочи достигала отметки 678,5 процента.

Сейчас затруднения движения на участке А-147 от микрорайона Мамайка до выезда в направлении Джубги из Дагомыса отсутствуют. Тем не менее ведомство просит водителей, планирующих время отъезда, учитывать перегруженность трассы днем.

"Стабилизация ситуации и снижение суточных значений ожидаются к началу осени", - говорится в сообщении.

Экономика Транспорт Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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