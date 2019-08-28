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28.08.2019 09:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Волгограде девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом BlaBlaCar

Текст: Елена Мелихова (Волгогррад)

На 107-м км трассы Москва - Астрахань на окраине Волгограда произошло ДТП, в котором пострадали девять человек. Как сообщили "РГ" в региональном управлении МВД, микроавтобус Hyundai под управлением 60-летнего водителя съехал в кювет и опрокинулся.

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По предварительным данным, ЧП случилось из-за того,что водитель не справился с управлением после наезда на металлическую трубу. В результате в больницу доставлены с различными травмами девять человек, включая шофера.

- На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства ДТП, - уточнили в ведомстве.

Состояние троих из девяти пострадавших в аварии оценивается как тяжелое.

По данным ТАСС, со ссылкой на МВД, пассажиры минивена воспользовались услугами сервиса BlaBlaCar. Водитель автомобиля, как полагают в главке, не вписался в поворот.

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