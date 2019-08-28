Власти Севастополя остановят застройку пляжа "Омега"

Власти Севастополя решили преесчь застройку бухты "Омега", а на месте недостроев и заброшенных участков создать парки, объекты детского досуга, игровые площадки. Об этом сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Еще в украинское время на подступах к пляжу "Омега" началось возведение отелей и жилых многоэтажек, которые затруднили свободный доступ к морю и фактически превратили пляж в территорию этих комплексов. Большинство из строений так и не были завершены. За забором вдоль пляжа сейчас обломки железобетона, заброшенные каркасы зданий и свалки строительного мусора. Развожаев дал поручение подчиненным разобраться с этим хаосом.

- Более разумно на этом месте разместить благоустроенные общественные пространства, столь необходимые в микрорайоне Античный, - сказал врио губернатора. - На мой взгляд, больше никакой антропогенной и строительной нагрузки в бухте Омега быть не должно. Все проработанные решения о проектировании общественных пространств в бухте вынесут на общественные обсуждения.

Земельные участки, на одном из которых расположена недостроенная гостиница, выкупят у собственников за счет государства. Расходы на это, по словам главы региона, заложат либо в бюджет Севастополя на следующий год, либо включат в ФЦП.

Много претензий и к арендатору муниципального пляжа. По мнению главы города, частная фирма сделала акцент на получении прибыли от туристов, но совершенно забыла о комфорте и удобстве отдыхающих.

- На мой взгляд, все необходимо делать по-другому, начиная c торговых объектов и заканчивая обустройством пляжа, - считает Развожаев. - Сейчас здесь старый асфальт, разбитые дорожки, территория замусорена. Так не будет. Если оператор не справляется, будем выбирать другого - ответственного, который сможет привести пляж в современный цивилизованный вид с акцентом на людей, отдыхающих на пляже.